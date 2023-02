La noche de Andrés Lillini fue perfecta. Es que, en su reencuentro con sus exjugadores, su Necaxa consiguió una victoria por 3-1 que los volvió a meter en zona de repechaje y puede darse el lujo de soñar con la clasificación a Liguilla. Sin embargo, con los malos resultados de la Selección Mexicana Sub-23, el nombre del argentino estuvo sonando como posible entrenador y la prensa le consultó que tan reales son los rumores...

Después del fracaso en la Copa del Mundo del 2022 y la falta de resultados en seleccionados juveniles, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol se pusieron a trabajar en la reconstrucción del seleccionado nacional, motivo por el que contrataron a Diego Cocca y a Rodrigo Ares de Parga, que es el director de Selecciones Nacionales. Como ambos se conocen de su paso por Pumas, la pregunta era inminente: ¿habrá chances de ver a Lillini en el Tri?

"No, te juro que nadie me ha dicho nada. No hay nada, no tengo problema en decirlo y estoy muy bien acá, enfocado y vamos para adelante", respondió sin dudarlo el actual entrenador del Necaxa, que está enfocado en llevar al conjunto rojiblanco a Liguilla, algo que podría ser complicado.

Pese a que despejó dudas sobre su posible presencia en la Selección Mexicana Sub-23, sí habló en favor del directivo: "Me cae muy bien que él vuelva al futbol, es una persona a la que le tengo gran aprecio y creo que es un un hombre muy capaz. En Pumas se la jugó con el desarrollo de los juveniles y eso es para el futbol mexicano una apuesta muy fuerte y yo creo en la gente que cree en el jugador de la casa".