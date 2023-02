Luego de mucha especulación, se confirmó que Diego Cocca sería el nuevo entrenador de la Selección Mexicana para encabezar el proyecto del Mundial 2026. Si bien tendrá la Copa América y la Copa Oro en el medio, el principal objetivo será la Copa del Mundo. Sin embargo, despertó mucha polémica su designación.

Lo que sucede es que Gerardo Martino no dejó una buena imagen luego de quedar eliminados en fase de grupos en Qatar. Por lo tanto, los aficionados esperaban que el nuevo seleccionador sea mexicano, ya que el argentino no había generado un buen vínculo con el público. Entonces, las críticas no tardaron en llegar para Diego Cocca.

El respaldo de Veljko Paunović para Diego Cocca

"Desde luego que dirigir a una Selección Nacional como México es un fantástico logro y le felicito a mi colega Cocca. Creo que lo va a hacer muy bien, estoy segurísimo. Lo ha hecho muy bien en los equipos que ha estado. Por lo tanto, creo que ahí va la gran motivación y la capacidad no va a faltar", comentó el entrenador de Chivas.

Además, Paunović agregó: "Creo que van a ser momentos con mucha ilusión desde el inicio y eso hay que aprovecharlo". Lo cierto es que Cocca tendrá la oportunidad de crear una nueva selección que se amolde al estilo de juego que quiera para su equipo. El propio seleccionador enfatizó en que todas las posibilidades están abiertas.

Y teniendo en cuenta la tormenta de críticas que recibió su designación, las palabras de Paunović sirven para crear un clima más positivo alrededor de la selección. Está claro que la fecha FIFA de marzo será clave, pero la intención de todas las partes es que el argentino tenga tiempo para conformar un proyecto a largo plazo.