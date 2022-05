Después de los dimes y diretes entre Gerardo “Tata” Martino y el jugador Marcelo Flores al parecer la situación del mexicocanadiense tomaría un giro de 180 grados. De acuerdo a Récord se dio a conocer que el futbolista del Arsenal sería tomado en cuenta para la próxima fecha FIFA para los partidos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador en Estados Unidos, y con ello su sueño de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 podría estar cerca.

Dicho medio señaló que la escuadra de los Gunners ya habría recibido la solicitud para dar permiso al mexicano de dejar por unos días la Premier League por parte de la Federación Mexicana de Futbol, a pesar de que realmente el cambio sería en las categorías inferiores, pues hasta el momento ha sido tomado en cuenta en escazas ocasiones, y no ha visto su esperado debut como tanto presume que quiere conseguir el futbolista, por lo que para el 23 de mayo, que se reúna con el Tri seguirá sin debutar en Primera División, a diferencia de la mayoría de los convocados.

¿Qué sucedió entre Marcelo y Martino?

A pesar de esta situación, Marcelo reveló previamente había declarado para TUDN que vestirá la playera del país que lo llame a la Copa del Mundo: “También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman para el Mundial, creo que sí, ahí es donde quiero estar”. Ante esto, Gerardo "Tata" Martino fue más que contundente sobre este comentario del futbolista que tiene la opción de militar para México, Canadá e Inglaterra, señalando que esa condición es inaceptable.

"No lo tiene definido eso no es bueno y tampoco es buena la especulación de que jugará por la Selección que lo lleve al Mundial. Me parece que primero debe consolidarse y tener claro en su cabeza para que Selección quiere él jugar y no especular con eso. Hoy en día es muy difícil decir cuáles son las posibilidades de ir al Mundial para él, lo que no me parece lógico es que la decisión de él esté sujeto a cuál seleccionado le garantice un Mundial", reveló el estratega en conferencia de prensa.

Y es que, para Martino, la importancia de portar los colores de tu seleccionado es realmente un gran trofeo, no algo canjeable, además de que fue enfático en que Marcelo no ha conseguido consolidarse como un jugador indiscutible ni un referente como para poner condiciones y menos siendo tan joven, por lo que para el "Tata", este tipo de comentarios no deben continuar esperando que se le congratule por algo que apenas está trabajando.

"Me parece que no se debe plantear de esa forma, nosotros no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas, son los futbolistas los que tienen que ofrecerle a la Selección, y dentro de lo que tienen que mostrar son los aspectos futbolísticos y el aspecto de las ganas de permanecer, sino tienen ganas de pertenecer o abren el abanico de posibilidades a dos o tres opciones, realmente no tiene sentido. Nosotros no estamos acá para ofrecerle cosas a los futbolistas, son ellos los que tienen que ofrecer cosas a un país poniéndose la camiseta y representando sobre todo con convicción".