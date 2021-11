A sus 18 años, Marcelo Flores se dice listo para recibir el primer llamado a la selección mexicana mayor, pero no descarta ni a la canadiense ni a la inglesa.

Mientras la selección de Inglaterra ya consiguió su clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022, la de Canadá y la de México se mantienen en buen camino dentro del octagonal de la Concacaf y las tres representan para el talentoso mediocampista Marcelo Flores, la ilusión de jugar su primer Mundial.

A sus 18 años, Marcelo Flores ha causado sensación con la selección mexicana sub 20 con la que ganó la primera edición de la Revelations Cup, torneo en el que marcó dos goles. En un momento en el que la selección mayor parece necesitar jugadores jóvenes él luce como una interesante opción.

“Mi sueño es llegar a la selección mayor", comentó Marcelo Flores en entrevista para TUDN. "Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz”, añadió el jugador del Arsenal juvenil quien consideró que ir con el Tri a Qatar 2022 "No es imposible".

Marcelo Flores: México, Canadá o Inglaterra

En México hay un clamor porque el seleccionador Gerardo Martino convoque a Marcelo Flores, quien juega para el Tri juvenil porque es hijo de padre mexicano, y lo asegure porque bien podría elegir a la selección de Canadá, porque nació en ese país, o a la de Inglaterra, ya que también tiene esa nacionalidad.

"Ahorita estoy viviendo el momento, pero si estoy abierto a las tres selecciones, pero en este momento estoy bien con México", comentó Marcelo Flores quien apuntó que a nivel juvenil “no hay mucha diferencia" entre los futbolistas mexicanos y los europeos. "Todos son muy buenos jugadores aquí y también en Europa".