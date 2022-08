Los escándalos en la Selección Mexicana no cesan, y en esta ocasión la novela en la Femenil continúa pues tras el cese de la histórico Maribel Domínguez como entrenadora de la Sub-20 no sólo desató múltiples comentarios al respecto, sino también algunas teorías sobre lo sucedido, pues la información dada por Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol fue escueta y sin mostrar ninguna prueba ante los medios de comunicación.

Ante este panorama, “Marigol” decidió romper el silencio y en entrevista para Milenio dio su versión de lo que supuestamente provocó su salida de Selecciones Nacionales, destacando que ella fue una supuesta víctima de la escuadra azteca y a su vez denunció la imposición de algunas jugadoras, lo que fue provocando que le quitaran poco a poco autoridad, además de sufrir acoso laboral al interior del combinado nacional.

"Quiero que quede la verdad y solamente aclarar las cosas. Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle. Eso fue lo peor y esto es lo que más me duele. Me duele muchísimo porque creo que se ha trabajado de la mejor manera en todo el proceso y desafortunadamente la situación que pasa se convierte en algo muy difícil para mí. Sobre todo, lo que se dice de que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras. O sea, aparte del acoso laboral, me están tratando ya de... ¡no se vale! Porque realmente no es así”.

De acuerdo a Domínguez, esa no fue la única situación apremiante que vivió como entrenadora de este conjunto pues según ella también fue presionada con algunas imposiciones de jugadoras que no se encontraban en su mejor nivel para disputar la clasificación rumbo al Mundial Sub-20, como fue el caso de Silvana Flores, hermana de Marcelo Flores jugador de la Selección Mexicana y el Real Oviedo.

"Alan Rivera me empieza a hablar de otras jugadoras y aparece Silvana Flores. Habíamos comentado que no estaba al cien por ciento físicamente. Mariana Gascón sabía que esa jugadora en específico no tenía ese nivel y que estábamos preocupados porque, desafortunadamente, no tenía minutos en su equipo. La cuestión está en que siempre, cada vez que había una concentración, se me nombraba a esa jugadora".