En pleno partido, el narrador criticó al mediocampista del Atlético Madrid por no igualar el rendimiento que muestra en su club.

La Selección Mexicana puso un pie en el Mundial de Qatar 2022, luego de vencer en condición de visitante por 1-0 a Honduras. Ahora, deberá terminar de asegurar su boleto en la última fecha del octogonal, cuando reciba a El Salvador. En dicho encuentro, al Tri le bastará con un punto para confirmar su presencia en la gran cita, ya que aventaja por tres puntos a Costa Rica. Panamá, en cambio, ya no tiene chances de alcanzarlo.

Fue una ajustada victoria la obtenida en el Estadio Metropolitano, donde no hubo presencia del público local debido a una sanción impuesta por FIFA. El Tri estuvo lejos de dejar una buena imagen, pero pudo abrir el partido en la segunda mitad, desde una pelota parada. El juego colectivo brilló por su ausencia ante un rival muy inferior, que estuvo lejos de competir por un lugar en el Mundial de Qatar a lo largo de todas las Eliminatorias.

A pesar del triunfo, hubo varios que no se quedaron para nada conformes con lo hecho por la Selección Mexicana. Uno de ellos fue Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, quien cargó de manera sorpresiva contra Héctor Herrera, a pesar de que el mediocampista fue uno de los pocos puntos altos. Aun así, Martinoli le criticó la precisión en los pases y observó diferencias con sus rendimientos con la camiseta del Atlético Madrid.

“Si no demuestra el jugador que es en Selección Nacional, lo que haga en el Atlético Madrid me viene guango”, señaló Martinoli luego de que Herrera perdiera un balón en mitad de campo. Asimismo, el narrador le dijo a Luis Roberto Alves Zague que el experimentado mediocampista, uno de los referentes que tiene el plantel, no ayudaba demasiado al equipo, puesto que se quedaba corto tantos en sus esfuerzos defensivos como ofensivos.

El partido de Héctor Herrera

Según Sofascore, portal especializado en estadísticas, Herrera fue el punto más alto que tuvo México: envió el tiro de esquina en el gol, acertó 87 pases sobre 101 intentados (86%), completó seis balones largos y ganó seis duelos sobre diez disputados. Además, recibió tres faltas. Héctor Herrera viene de buenos partidos con la camiseta del Atlético Madrid.