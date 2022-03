La Selección Mexicana de Futbol se dio cita con su similar de Honduras en la cancha del Estadio Olímpico Metropolitano, en el marco de la penultima jornada del Octagonal Final por las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Un encuentro fundamental para obtener el boleto a la Copa del Mundo.

Si bien los puntos obtenidos por el combinado nacional y los otros marcadores no complicaron las aspiraciones para clasificarse al máximo certamen internacional, lo cierto es que el nivel del equipo, sobre todo en el 2021, dejó mucho que desear, y colocó a Gerardo Martino como blanco de críticas.

Mientras transcurría el encuentro ante los centroamericanos como visitante, en las redes sociales comenzaron nuevamente las duras opiniones sobre el juego de México. Y un histórico como Oribe Peralta salió en defensa del entrenador y sus colegas, argumentando que los usuarios no tienen la talla para alzar la voz.

"Si todos los entrenadores de Twitter somos mejores que el que está en turno, por qué no nos postulamos para dirigir a México?", comentó en su perfil personal. A partir de allí, la red social Twitter comenzó a propinarle duras críticas sobre la libertad que deben tener los aficionados para expresarse sobre la selección, y convirtieron 'Oribe Peralta' en tendencia.

El Hermoso no solo se encargó de responderle a algunas cuentas en particular, sino que redobló la apuesta. "O sea todos pueden decir lo que piensan, pero yo no puedo hacerlo?", compartió. Esto invitó nuevamente a los mexicanos a continuarle la discusión...