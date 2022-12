Está claro que la eliminación de México en la fase de grupos de Qatar 2022, ha significado un duro golpe para la afición. Pese a sus problemas para superar el quinto partido, el Tri se había acostumbrado a llegar hasta los octavos de final, por lo que el fracaso en la Selección Mayor y también en juveniles obliga a reflexionar de cara a futuro.

Alguien que conoce muy bien el entorno de la Selección Mexicana es Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano que dirigió al Tri en Rusia 2018, previo a la llegada de Gerardo Martino. En su participación con el programa Futbol Picante, el Profe profundizaba en los futbolistas que emergen para el próximo proceso mundialista.

En el debate, uno de los nombres que apareció fue el de Diego Lainez, quien de manera sorpresiva se quedó afuera de los 26 convocados por Martino para Qatar 2022. Sin embargo, Osorio fue más allá descartando al de Sporting Lisboa y siendo aún más específico con las características que le vendrían bien al Tri.

"Necesita México un jugador con las características de Carlos Vela, para que juegue con perfil cambiado", sugirió Osorio, quien contó con el hábil extremo zurdo que viene de consagrarse campeón en la Major League Soccer.

¿Por qué Vela no juega en la Selección Mexicana?

Vela no es tenido en cuenta para el combinado nacional por decisión propia. "Yo he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela. Creo que hay que darle oportunidad a más gente", dijo en su momento.

