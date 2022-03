Figura de la Liga MX se molesta con Gerardo Martino por no recibir llamado a la Selección Mexicana: "No le lleno el ojo"

La Selección Mexicana volverá a la acción el próximo 24 de marzo, cuando retome su actividad en las Eliminatorias Concacaf, como local ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Gerardo Martino buscará asegurarse el boleto al Mundial de Qatar 2022, en una seguidilla de encuentros que continuará con la visita a Honduras y la localia frente a El Salvador.

En las últimas horas, quien se refirió a la falta de oportunidades en la Selección Mexicana, fue Jesús Corona, portero de Cruz Azul que fue campeón el año pasado con la Máquina. "Parece que no le lleno el ojo al técnico en turno, creo que toma en cuenta otras situaciones. Las estadísticas hablan por sí solas y bueno, de igual manera vemos a un Alfredo Talavera que soy un año más grande que él y que muestra esa regularidad, y lo llaman; en mi caso no se ha dado", expresó el guardameta de 41 años.

Corona considera que hizo los méritos suficientes para recibir el llamado de Gerardo Martino, y reconoce no entender la decisión del entrenador argentino:"He pasado por buenos torneos últimamente; de hecho, el torneo que fuimos campeones, también salí como el mejor portero de la Liga y eso es un mensaje que dices: 'bueno, mínimo voy a llamarlo para conocerlo, a ver qué pasa con este arquero', pero no, ni siquiera eso, es algo que en lo personal no entiendo".

Asimismo, el arquero de Cruz Azul afirma que nunca le cerró las puertas al Tri: "En ningún momento me he bajado de la Selección, han sido decisiones finalmente técnicas... me imagino, por lo cual no se me ha dado esa oportunidad. Dicen que para ir a Selección uno tiene que demostrar primeramente en su equipo con buenas actuaciones, ganarse el derecho a poder representar a su país, creo que lo he venido haciendo”, insistió Jesús Corona.

Su paso por la Selección Mexicana

El arquero de la Máquina Cementera pasó por las Selecciones Juveniles Sub-17 y Sub-23. Ya en 2005, hizo su estreno en la Absoluta, e integró la lista de convocados para tres Copas del Mundo: 2006, 2010 y 2014, pese a que no disputó ningún encuentro. Asimismo, también estuvo en la Copa América (2015 y 2016) y en la Copa Oro (2005, 2007, 2009 y 2017).