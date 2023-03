No lo entiende: Chofis López habló sobre su ausencia en la lista de la Selección Mexicana

Sin duda alguna, la ausencia de Javier Eduado López es una de las más destacadas en la lista de convocados que Diego Cocca presentó para la Selección Mexicana. El atacante, que viene de ser campeón con el Pachuca, atraviesa un gran momento en este Clausura 2023, donde recientemente marcó un gol ante América.

Junto al mediocampista de Chivas, Pocho Guzmán, Chofis fue uno de los jugadores más reclamados por la afición. Incluso, su entrenador, Guillermo Almada, suele ser mesurado pero esta vez no tuvo reparos en señalarle su ausencia en la nómina a Diego Cocca, flamante entrenador del Tri.

Lo cierto es que así como muchos no entienden por qué no fue convocado, Chofis López se pregunta lo mismo: "Yo también quisiera saber. Voy a seguir trabajando, echándole ganas, dando lo mejor de mí y seguir preparándome para que si me llega la oportunidad, pueda estar preparado", afirmó el atacante de 28 años.

Asimismo, Chofis López confía en que su momento, tarde o temprano, llegará: "Los tiempos de Dios son perfectos. No tengo prisa. Voy a seguir trabajando y me voy a seguir preparando", dijo en diálogo con TUDN, tras la goleada que los Tuzos le propinaron al América.

Los números de Chofis López en Pachuca

Tras mostrar un buen nivel en la MLS, con la camiseta de San José Earthquakes, a Chofis López le cerraron las puertas para su regreso a Chivas, donde se inició y aún tiene su ficha. Ante esto, recaló en Pachuca, donde lleva nueve goles y tres asistencias en 25 encuentros disputados.