Todo parece indicar que el entrenador argentino no cambiará de opinión con Javier Hernández, a pesar del crecimiento que ha mostrado el delantero en las últimas semanas con el LA Galaxy.

No se puede creer: Tata Martino habría elegido a un ignorado por Chivas antes que a Chicharito

Cada vez que Javier Hernández hace un gol en la MLS, su regreso a la Selección Mexicana parece más cerca. Sin embargo, la realidad es completamente distinta y a pesar de que el delantero ha tenido un rendimiento muy interesante en los últimos meses con el LA Galaxy, todavía no ha logrado convencer a Gerardo Martino de llevarlo al Mundial Qatar 2022.

Chicharito suma 12 anotaciones en lo que va de temporada y es la principal referencia ofensiva del conjunto californiano, al punto que acumula cuatro partidos consecutivos mandando el balón al fondo de las redes. Pero ni siquiera la baja de Henry Martín le permitió ser considerado para el amistoso de este miércoles 31 de agosto contra Paraguay.

Y es que de acuerdo con la información que publica Mediotiempo, todavía hay otras opciones en el radar de Martino que están por delante de Chicharito. Uno de esos delanteros es Ronaldo Cisneros, futbolista que actualmente milita en el Atlanta United y cuyos números están muy lejos de alcanzar a los de Hernández Balcázar en el campeonato estadounidense.

Martino se habría comunicado con el Atlanta United para explorar la posibilidad de convocar a Cisneros, quien no ha sido parte del proceso del Tata en la Selección Mexicana. Sin embargo, la respuesta del equipo de Georgia fue negativa debido a que no tienen la obligación de ceder al futbolista, pues no se trata de un compromiso de Fecha FIFA.

El intento de convocar a Cisneros antes que a Chicharito parece un claro mensaje del director técnico del Tri, que hasta el momento no parece ceder en ese sentido. Al no poder contar con el ex-Tapatío para este amistoso, Martino decidió llamar a Ángel Zaldívar, quien hasta hace poco se reencontró con el gol en la Liga MX con Chivas de Guadalajara.

¿Qué dice Chicharito?

Hace un par de semanas, Hernández Balcázar reconoció que le haría mucha ilusión jugar el Mundial con la Selección Mexicana y dejó todo en manos del Tata. "Siempre estoy abierto, he tratado de hacer lo mejor en mi cabeza para seguir haciendo de la mejor manera en mi equipo y si llegan los llamados, eso le corresponde al entrenador, sigo abierto a la posibilidad si no, ya me hubiera retirado de la Selección, seguiré haciendo de la mejor manera dentro del campo, también en mi criterio y ya lo veremos en el futuro".