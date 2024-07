Inter Miami comienza este sábado 27 de julio su defensa al título que obtuvo en la Leagues Cup 2023. El primer partido será frente a Club Puebla y el mismo empezará a partir de las 18:00hs (Ciudad de México).

Inter Miami comparte el Grupo “Este 3” con el mencionado Puebla y también con Tigres UANL. Actualmente el equipo de Gerardo Martino es el líder de la MLS en la Conferencia Este y también es el conjunto que más puntos sacó en toda la liga.

No obstante, en este objetivo de defender el título de la Leagues Cup, Inter Miami no podrá contar al menos en este debut con su capitán y su gran figura, Lionel Messi, quien no estará disponible.

¿Por qué no juega Lionel Messi en Club Puebla vs. Inter Miami por la Leagues Cup 2024?

Lionel Messi no jugará frente a Puebla por lesión. El argentino se lesionó el ligamento del tobillo derecho en la final de la Copa América 2024 y, desde ese momento, sigue recuperándose de esta molestia.

Lionel Messi se lesionó en la final de la Copa América 2024 (IMAGO)

Inter Miami no comunicó plazos de la rehabilitación, aunque desde Argentina revelaron que tardaría en recuperarse unos 45 días, por lo que aún faltaría un mes aproximadamente.

De todas maneras, el equipo de la MLS inscribió a Lionel Messi en la nómina de la Leagues Cup, pensando en poder contar con el capitán en caso de que Inter Miami continúe avanzando en la competición.