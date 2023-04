¡Nuevo Round! Veljko Paunovic le dejó un nuevo mensaje a Diego Cocca previo México vs Estados Unidos

En Guanajuato, Chivas se que con una victoria importantísima para su futuro en la fase regular debido a que le ganó a León, rival directo a la clasificación directa a la Liguilla. Tras superar a la Fiera, Veljko Punovic mantuvo diálogos con la prensa y le envió nuevamente un mensaje a Diego Cocca.

El Rebaño Sagrado ilusiona a los fanáticos que acercaron al estadio de los Panzan Verdes debido a que tiene carácter al momento de defender y no para de buscar la portería rival. Es cierto que tiene muchos puntos mejorar, pero el sacrificio no se negocios y esto lo paga con creces.

Por otra parte, tras superar 2-0 a León, Vlejko Paunovic mantuvo diálogos con la prensa y le envió un nuevo mensaje a Diego Cocca, quien genera polémica por no llamar Víctor Guzmán. “Después de esta actuación, pienso que debe ir todo Chivas a jugar contra Estados Unidos”, comentó el serbio-español.

Y agregó: “Estoy orgulloso y agradecido con el grupo con el que estoy trabajando y felicito a nuestros jugadores por el esfuerzo, el juego que hemos mostrado hoy y vuelto a animar a nuestro público desde el campo, nuestra entrega, nuestras ocasiones y goles”. Por último, el timonel Rojiblanco le advirtió a su equipo que no han ganado nada.

“Pero todavía no hemos hecho nada, nos quedan dos pasos para confirmar una temporada con una mejora importante, pero sabemos que esto es futbol y no hay nada conseguido, no nos vamos a precipitar y adelantarnos a los hechos”, cerró Veljko Paunovic.