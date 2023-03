La Selección Mexicana inició un nuevo proyecto con Diego Cocca a la cabeza, quien ya tuvo su primera alegría clasificándose al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2023. Aún así, el rendimiento del equipo no fue bueno y el público lo dejó bastante claro con silbidos. No hay dudas de que el entrenador argentino tiene mucho trabajo por delante.

La realidad es que la afición mexicana esperaba una gran renovación por parte de Diego Cocca, quien decidió contar con varios jugadores que parecían haber cumplido un ciclo. El caso más claro es el de Guillermo Ochoa, uno de los que más sufrió el contexto. Sin embargo, la FMF tiene en claro que este proyecto puede hacer crecer a la Selección Nacional.

El consejo de Xabi Alonso para la Selección Mexicana

El español es una palabra más que autorizada para hablar de futbol. No solo ganó la Champions League con el Real Madrid y el Liverpool, sino que también fue un estandarte en la Selección Española. Además de haber obtenido la Copa del Mundo en 2010, ganó la Eurocopa en 2008 y 2012. La particularidad es que la 'Roja' también pasó por un periodo de evolución antes de su época dorada.

Debido a su experiencia, el actual entrenador del Bayer Leverkusen dejó un interesante mensaje: "La fuerza tiene que venir del convencimiento, que estén en la misma línea Federación, entrenador y jugadores para hacer un proyecto y plantar a un gran país como México a competir en las grandes citas. Siempre hay expectativas con un país como México, seguro que lo conseguirán teniendo paciencia. A nosotros nos costó muchísimos años".

Lo cierto es que México tiene un objetivo muy claro y es ser protagonista del Mundial de 2026, en donde serán uno de los anfitriones. Y el encargado de cumplir esta cuestión es Diego Cocca, quien dejó en claro que pretende mostrar su mejor versión. No obstante, el primer paso del entrenador será ganarse la confianza del público mexicano.