La selección mexicana y la panameña empataron 1-1 en partido de la tercera jornada del octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022 jugado en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá donde México no ha perdido nunca en seis visitas.

El Tri ofreció un futbol muy pobre en el primer tiempo acentuado por un error grande de Guillermo Ochoa, pero mejoró notablemente para la segunda mitad por la persistencia de Jesús Tecatito Corona, los cambios atinados y también el cansancio de los jugadores panameños.

1X1: Calificaciones de los jugadores de México en el partido contra Panamá

Guillermo Ochoa (5): Estuvo alerta tras el silbatazo inicial y al minuto 2 tapó un remate en corto de Alberto Quintero. Sin embargo, falló al 28 al no poder atenazar un centro raso de Michael Murillo y le dejó la pelota servida a Rolando Blackburn para el primer gol del partido. Después controló sin problemas lo que le llegó.

Jorge Sánchez (6): Se dedicó a desbordar desde los primeros minutos, y se le sintió más seguro al atacar que al defender ante el acoso de Éric Davis.

Néstor Araujo (6): Se vio dubitativo en el manejo de la pelota en la zona baja; en el segundo tiempo perdió una palota que, afortunamente para México, no se convirtió en un peligroso ataque panameño.

César Montes (6): El Cachorro había estado aceptable reduciéndole el margen de acción a Rolando Blackburn, pero en el balón que "escupió" Ochoa estuvo más despierto el delantero panameño.

Jesús Gallardo (7): Se lanzó al frente con incorporaciones constantes más peligrosas que las de Jorge Sánchez por derech.

Luis Romo (7): Ubicado como líbero se vio bien en el relevo defensivo cuando Araujo perdió una pelota en el primer tercio del campo. Al ataque tuvo un peligroso remate a la portería canalera.

Jonathan dos Santos (4): Durante todo el primer tiempo pasó inadvertido sin impulsar la generación de juego ofensivo.

Carlos Rodríguez (5): Un sombrerito sobre un defensor fue su única aportación al partido.

Orbelín Pineda (4): Se le echó de menos en la cancha en el primer tiempo. No se manifestó como diseñador de juego y mucho menos apareció con peligro en el área.

Jesús Corona (8): Al principio volvió a manifestar la falta de explosividad; aun así generó las mejores jugadas de México en el primer tiempo, al minuto 21 ensayó el primer disparo de media distancia que exigió el lance y el desvío del portero Luis Mejía. Al final del primer tiempo se coló al área por el costado derecho y cayó tras hacer contacto con Eric Davis en una jugada que pudo haber sido penalti. En el segundo tiempo sacó un remate con comba que estuvo cerca de convertirse en el empate. El premio a sus intentos fue hacer el 1-1 y con eso se confirmó en el mejor jugador del Tricolor en este partido, pero lejos de su mejor nivel.

Rogelio Funes Mori (4): Salí a jugar un exigente duelo con Fidel Escobar al que no pudo superar. En todo el primer tiempo no tuvo ninguna oportunidad de gol y ya no salió a jugar la segunda mitad. Se fue en blanco en los tres partidos de la eliminatoria a pesar de salir como titular.

Ingresaron

Andrés Guardado (7): Su experiencia empezó a notarse en el manejo de la pelota y más control de juego; de un servicio suyo a la olla suyo se originó la jugada del empate.

Sebastián Córdova (7): Ingresó en el segundo tiempo para tratar de agarrar la manija del juego. Puso a prueba al arquero con un disparo que buscaba el ángulo inferior derecho. Un tiro suyo que pegó en el poste izquierdo.

Henry Martín (7): En la primera intervención que tuvo, al minuto 54, . También le retrasó la pelota a Córdova para un peligroso tiro a puerta. Con esas dos acciones superó lo hecho de Funes Mori al bajar con la cabeza una pelota para Romo

Uriel Antuna (6): Entró al campo con una actitud que ayudó a desgastar al rival.

Rodolfo Pizarro (-): Sin tiempo para influir en el juego.