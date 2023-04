Javier "Chicharito" Hernández no podrá decir presente para la presentación de México frente a Estados Unidos en un amistoso.

¿Por qué no juega Chicharito Hernández en México vs. Estados Unidos?

Pese a no ser una semana de Fecha FIFA, la Selección de México se presenta en un nuevo amistoso en el cual jugará contra Estados Unidos. El clásico dirá presente para el día miércoles 19 de abril, en donde muchas ausencias son las que aparecen como novedades dentro del mismo.

Hay que tener en cuenta que al tratarse de un partido exhibición sin lugar en la Fecha FIFA, los jugadores de ambos conjuntos deben componerse de sus respectivas ligas locales o ciertas excepciones de otras naciones, siempre y cuando el elemento de turno tenga el permiso por parte de su equipo.

En ese sentido, Javier Hernández nuevamente no dijo presente para poder afrontar el clásico, pero no solo ello, ya que tampoco figura entre los citados del cruce pese a formar parte de la MLS por militar en LA Galaxy. Es llamativa la ausencia de "Chicharito" principalmente porque desde el nuevo cambio de mando, con Diego Cocca como entrenador, aún no pudo retornar a las filas del "Tri".

Chicharito Hernández no juega el partido de México frente a Estados Unidos porque el entrenador Cocca eligió citar jugadores de mayor proyección. Si bien el argentino aclaró que los experimentados como Javier y Carlos Vela "poseen mi número y saben dónde contactarme", el director técnico optó por elementos más jóvenes proyectando todo al Mundial 2026.

Actualmente Hernández posee 34 años de edad, sabiendo que llegaría con 37 para afrontar la cita máxima. Por ello no sorprende Roberto de la Rosa, hombre de Pachuca y de 23 años, forme parte de una expedición que también posee a Edgar López (23), quien reemplaza al lesionado Henry Martín de 30 años.

Cabe resaltar que son casi cuatro de ausencia los que posee el ex jugador de Manchester United en la Selección. Desde el 6 de septiembre de 2019, al término de la victoria mexicana 3-0 a los estadounidenses en un amistoso, hasta hoy, primero el antiguo entrenador Gerardo Martino lo había desestimado de toda citación por problemas extrafutbolísticos que lo tuvieron como protagonistas.