Mañana por la noche el Tri comenzará a vivir un nuevo proceso de cara al Mundial 2026 cuando el argentino Diego Cocca debute como entrenador ante Surinam. Por otro lado, previo al encuentro por la Liga de las Naciones de la Concacaf, Santiago Giménez habló en conferencia de prensa y recordó la no citación de Gerardo Martino a la Copa del Mundo 2022.

A lo largo su proceso como entrenador, el Tato fue duramente criticado por los diferentes jugadores terminaba convocando cuando no se encontraban en un buen momento. Previo a la cita mundialistas los focos estaban en la justificación que se habían dado para no citar a Chicharito Hernández, mientras que en lista final la no convocatoria del Chaquito fue inesperada por su momento en Europa.

Por otra parte, a horas de que debute bajo la dirección técnica de Diego Cocca, el actual atacante del Feyenoord habló conferencia de prensa sobre su ausencia en el último Mundial. “Somos humanos, tenemos sentimientos, me dolió un poco la decisión de no ir al Mundial, pero Dios me dio el entendimiento, y sé que fue la decisión correcta y gracias a ello, me preparo para el siguiente proceso y el siguiente Mundial", recordó Santi Giménez.

Por otro lado, respecto a la llegada del nuevo timonel al banquillo del Tri, el atacante comentó que no sabe qué rol tendrá en la selección, pero que hará todo lo posible para ayudar. “Sinceramente no sé qué rol vaya a ocupar con Diego Cocca, dependerá del estratega, de lo que hacemos en clubes, es un proceso largo, pero donde esté sumaré el máximo posible y representamos un país y es lo más importante”, declaró el Chaquito.

Santi Giménez habló del supuesto interés de Benfíca

Por otro lado, el exjugador de Cruz Azul habló del supuesto interés que existe de Benfica y dijo que se enteró en las redes sociales. “Mira, yo no se nada por afuera, me enteré por las redes como tú te enteraste, yo en lo personal y en lo privado no sé nada, y la verdad es que estoy muy contento en Feyenoord. Creo que eso ya después se va a decidir entre familias y clubes. Como bien decía, Dios decide mi camino y las decisiones que vaya a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios y que sea donde él quiera que esté", comentó Santiago Giménez.