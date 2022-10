Falta cada vez menos para el Mundial de Qatar 2022 y hay algunos futbolistas que ya parecen muy enfocados en ello. La Selección Mexicana compartirá grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, con la ilusión de avanzar a la siguiente instancia y por qué no, alcanzar el quinto partido.

En las últimas horas, una de las figuras de la Albiceleste, segundo rival del Tri en el Grupo C, llamó la atención con una particular declaración sobre la Selección Mexicana. Cristian Romero, defensor del Tottenham, habló con TUDN tras la victoria de su equipo ante Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League.

"México es un rival complicado, creo que nunca jugó un Mundial, pero seguramente el ambiente y cómo lo vive cada jugador, debe ser una forma muy especial", afirmó Romero, en lo que pareció más bien un acto fallido inconsciente, ya que es sabido que Argentina y el Tri se enfrentaron en los Mundiales de 2006 y 2010.

"Creo que tienen un gran entrenador, que hace jugar bien al equipo, pero más allá de eso pensamos en nosotros, en el grupo que tenemos, que estamos bien y que llegaremos de la mejor manera, es lo más importante para nosotros", continuó Romero en su análisis de lo que será el Grupo C de Qatar 2022.

No se cuida para Qatar

Aunque las lesiones mantienen en vilo a gran parte del ambiente futbolístico, Cristian Romero aseguró que el Mundial no modifica su manera de afrontar los juegos con Tottenham: "Yo no pienso así. Pensaría mal si me estuviera cuidando o no jugaría al 100 porque no soy así, me entrego al máximo. Tengo que estar bien físicamente y a un gran nivel para también estar en la Selección, que es lo más importante", explicó.