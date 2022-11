A mediados de 2018, Erick Gutiérrez aún jugaba para los Tuzos del Pachuca y había participado en el proceso del director técnico Juan Carlos Osorio para la selección mexicana hacia la Copa del Mundo Rusia 2018, pero había sido descartado porque el entrenador colombiano se decidió por Edson Álvarez.

Pero la fortuna estuvo del lado de Erick Gutiérrez quien alcanzó a meterse a la lista definitiva de 23 jugadores para la Copa del Mundo Rusia 2018: "No estuve mucho en el proceso de Osorio. Al final me metí por una lesión de Diego Reyes el último día. Él decidió hacerse un lado porque no estaba al 100 por ciento. Yo era consciente de cómo me metí al Mundial, pero al final estuve ahí. Lo disfruté como los que jugaban. Es algo que no me esperaba. Yo no me imaginaba ir y al final fui y disfruté".

Esa fue una circunstancia muy distinta, pues ahora Erick Gutiérrez, con el respaldo de su paso por el PSV Eindhoven, se considera un jugador útil para Gerardo el Tata Martino de cara al Mundial Qatar 2022: "Ahora es totalmente distinto. Estoy cumpliendo mi sueño. Venir a Europa. Jugar competencias de gran nivel. Me siento importante y muy bien para aportar cosas buenas a la selección. Espero que lo que estoy demostrando aquí en mi club poderlo llevar a selección y ayudar".

Sobre la situación de no perder la esperanza de llegar al Mundial, Erick Gutiérrez dijo comprender la situación que de Jesús Tecatito Corona quien se perdió Qatar 2022 por lesión y también la posibilidad que aún existe para Santiago Giménez. "Entiendo las dos partes. Los que están lesionados entiendo su deseo de ir. Trabajaron muchísimo para eso y a veces suceden lesiones. Al final ellos van a ser los honestos. Los que van a decidir si no están bien. Creo que son jugadores muy maduros y con muy buena trayectoria que van a tomar la mejor decisión tanto para ellos como para la selección. A mí ya me pasó. El estar esperando. Al final viajé. Yo sabía que iba a viajar a ayudar. No iba a ir a la Copa del Mundo. Me iba a regresar, pero me preguntaron si quería ir a ayudar. Yo dije que sí. Me metí al Mundial por una lesión. No se la deseo nadie, pero al final fui. Tienes que aguantar. Es un sueño el Mundial. El jugador que está esperando, por así decirlo, también que sea positivo y esperar. Si le toca ir que esté en la mejor disposición y disfrutar el momento".

Erick Gutiérrez y el balance de su temporada con PSV

En entrevista para Marca Claro, Érick Gutiérrez hizo un balance de su desempeño con el PSV Eindhoven en la temporada 2022-23 con el director técnico Ruud van Nistelrooy. "Me siento muy contento. A pesar de que esta temporada no empecé jugando y después duré unos partidos en la banca, pero supe mantenerme muy tranquilo. Trabajando como siempre. Ahora me siento en ritmo. Con mucha confianza y ayudando al equipo que es lo importante también. Jugué treinta y seis partidos en todas las competiciones sumando todo. Vino otro entrenador y se borra todo. Tienes que volver a empezar de cero. Demostrar por qué estás aquí, el por qué te compraron y eso cada día en el entrenamiento y en los minutos que tengas. Nunca tienes un lugar asegurado. Siempre tienes que estar al 100 por ciento".