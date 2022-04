Qatar 2022: ¿Qué países no podrá enfrentar México en fase de grupos por reglamentación FIFA?

Todo está listo para que se lleve a cabo el sorteo que definirá a los rivales en la primera fase de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero ¿cuáles serán los equipos que México no podrá toparse en este arranque de la justa mundialista?, aquí te decimos las escuadras que el Tri de Gerardo “Tata” Martino no tendrá que preocuparse por el momento que son parte del Biombo 2, al igual que la escuadra mexicana.

Comenzamos con Países Bajos, quienes tienen viejas rencillas que limar con México después del famoso “No era Penal”, en lo que fue su encuentro de la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que una de sus estrellas Robben, se lanzó en una jugada que terminó por darles la anotación que eliminó al Tri de aquella justa mundialista, en la que Memo Ochoa no pudo hacer más de lo esperado, por lo que en Qatar se quedarán con las ganas de revancha.

Mientras que otra escuadra que no podrá verse las caras con México es uno de los eternos rivales de la Selección Mexicana, Estados Unidos, quienes en 2021 los trajeron tundidos a Gerardo “Tata” Martino y compañía, pues sumaron 3 victorias sobre la escuadra tricolor. Esta situación se acrecentó en 2022 donde siguieron sin poderles ganar, y en el estadio Azteca apenas pudieron rescatar el empate, pero la venganza no podrá llegar en Qatar.

Otro con el que el que no se podrán medir será Canadá, equipo que llega como el líder de la CONCACAF, y que ha sido una grata sorpresa no sólo para México sino para todos los equipos de la zona, pues acaba de dejar en ridículo al llamado “Gigante de la CONCACAF”, a quienes de igual manera vencieron el año pasado, y con ello consiguieron un puesto privilegiado de cara a la Copa del Mundo, por lo que el equipo azteca no se topará con ellos para su fortuna, al igual que el que salga del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

Y para que los muchachos de Martino sigan respirando tranquilos, no tendrán que medirse ante la imbatible Alemania, quienes ya no son nada de la generación con la que se toparon en Rusia 2018, pues hasta el momento han demostrado una evolución espectacular, digna del país teutón, y gracias al creador no se tendrán que ver las caras con México, ya que con la racha que traen podrían meterlos en problemas.

El resto de los que el Tri se quedará con ganas de topárselos en el inicio de la justa mundialista están Dinamarca, Uruguay, Suiza y Croacia, estos últimos son tranquilidad para los pupilos del “Tata” pues cabe recordar que son subcampeones del mundo después del gran Mundial que realizaron en Rusia 2018, donde por desgracia sucumbieron ante una perfecta Francia comandada por Didier Deschamps.

Los posibles rivales de México en Qatar 2022

Bombo 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal.

Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Polonia, Marruecos, Senegal.