Ni siquiera se han superado las Eliminatorias cuando han comenzado a circular los primeros paquetes para presenciar el Mundial de Qatar 2022 en vivo y en directo. Será el primer evento deportivo de esta magnitud que se presentará en el país de Medio Oriente, por lo que la empresa Qatar Airways no iba a perderse la oportunidad de captar clientes en todo el mundo.

México es una de las naciones con más apasionados al fútbol y se estima que la Selección Mexicana contará con cerca de cincuenta mil aficionados como compañía en los estadios. Por ello, la aerolínea ha puesto a la venta unos paquetes que incluyen vuelo, estadía y boletos para los partidos del Mundial, que se jugará del 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

De momento solo se han informado de dos versiones, la económica y la más cara. La primera tiene un valor de 3800 dólares, que traducidos a pesos equivalen a $79800 y garantizan una habitación en un hotel tres estrellas. La otra, por su parte, sube a 7300 dólares ($153000) y, a diferencia de los anteriores, dan hospedaje en hoteles de cinco estrellas.

Claro que este no será el único modo en que uno pueda acompañar a la Selección, ya que la FIFA también habilitará las entradas a los estadio a finales de enero. No obstante, estas no incluirán los otros beneficios, por lo que habrá que planificar bien el viaje y el lugar en el que uno se quedará mientras permanezca en Medio Oriente.

La clasificación no se define todavía

Actualmente ubicado en el tercer lugar del octagonal final, el equipo de Tata Martino tiene 14 puntos y solo mantiene una ventaja de dos goles sobre Panamá, cuarto de la tabla. Por eso será fundamental la próxima triple fecha en la que enfrentará a Jamaica, Costa Rica y a la misma Panamá los días 27 y 30 de enero y 3 de febrero, respectivamente.