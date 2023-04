Javier Hernández, el delantero mexicano que se desempeña en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos, rompió el silencio en las últimas horas y dejó en claro los motivos por los que no volvió a jugar en la Selección Mexicana.

De esta manera, te contamos, a continuación, qué fue lo que dijo Chicharito, que actualmente tiene 34 años, y todos los detalles.

¿Por qué Chicharito no volvió a jugar en México?

“Claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir, me equivoqué. ¡Todos güey! Ahí fue el problema, que en una situación, lo caro que se cobró; ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, se los cobran a cinco, por algo será”, dijo el delantero a Fox Sports.

¿Cuándo fue el último partido en la Selección?

El último encuentro que disputó Hernández con la camiseta mexicana fue el 6 de septiembre de 2019, en un partido en el que México goleó por 3-0 a Estados Unidos y Chicharito convirtió en una oportunidad.