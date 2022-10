La gran controversia rumbo a Qatar 2022 es saber por qué el argentino Gerardo el Tata Martino, director técnico de la selección mexicana, dejó de llamar al delantero Javier el Chicharito Hernández, máximo goleador en la historia del Tri, y por qué no lo llevará a la Copa del Mundo a pesar de su buen momento con Los Angeles Galaxy.

En Copas del Mundo anteriores ha habido sus respectivas polémicas sobre jugadores descartados. Por ejemplo, Javier el Vasco Aguirre no convocó a José Antonio el Tato Noriega para el Mundial Corea-Japón 2002 y en su momento Ricardo Antonio La Volpe relegó a Cuauhtémoc Blanco de Alemania 2006.

En el caso de Ricardo Antonio La Volpe se habla de que entre los dos hay una profunda enemistad que se originó en el torneo Invierno 1996 cuando el argentino era director técnico del América y Cuauhtémoc Blanco aún no era la gran figura de las Águilas, y eso explica que no lo hayan llevado a Alemania 2006. Recientemente, Pavel Pardo acusó al ahora gobernador de Morelos de no ser autocrítico para reconocer por qué no fue convocado a ese Mundial.

En una charla con José Antonio el Gringo Castro, Ricardo La Volpe reveló cuál fue el jugador que ocupó el lugar que hubiera tenido Cuauhtémoc Blanco en la convocatoria de 23 futbolistas de la selección mexicana para el Mundial Alemania 2006. "La gente no pregunta y te diré algo que siempre falta preguntar. Hay alguien que ni nombran. Yo llevé al Guille Franco. Si Guille no se recupera, yo hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco".

Cuauhtémoc Blanco y Guille Franco en Sudáfrica 2010

Para la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, Javier el Vasco Aguirre volvió a llamar a Cuauhtémoc Blanco y compartió la selección precisamente con Guillermo Franco. "Era un mexicano que venía rompiéndola en Monterrey y no estaba tan equivocado de haberlo llevado y que en 2010 me demuestren quién fue el titular", comentó Ricardo La Volpe.