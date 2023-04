Por su suspensión, el atacante de Rayados no tendrá problema en acompañar al Tricolor para su amistoso ante los vecinos del norte.

Bien dicen que el futbol da mil vueltas y nadie sabe lo que puede pasar. En la mente de Diego Cocca, entrenador de la Selección Mexicana, ya estaba el hecho de ver a Henry Martín como su delantero estrella ante Estados Unidos. Sin embargo, ahora todo es diferente. Por una lesión, "La Bomba" se convirtió en baja y un viejo conocido se subió al tren Tricolor.

Y no sólo fue el hecho de la baja de Henry, sino que Rogelio Funes Mori se fue expulsado en el compromiso entre Monterrey y Santos, por lo que no estará habilitado para la Jornada 16. Al no tener actividad el próximo fin de semana, una llamada bastó para acordar su convocatoria para enfrentar a Estados Unidos.

Aún falta la versión oficial del Monterrey o las redes sociales del Tricolor, pero fue en la transmisión de Fox Sports cuando se supo que se arregló su llamado tras ver la tarjeta roja ante Santos. Habrá que ver la gravedad de Henry Martín para las futuras convocatorias que tendrá la Selección rumbo a la Copa Oro.

Son los mejores

Junto con Julián Quiñones y Juan Ignacio Dinenno, Henry Martín y Rogelio Funes Mori son los mejores delanteros que tiene la Liga MX en la actualidad. Pese a que el atacante de las Águilas ya se despegó en la tabla de goleo, una noche mágica podría poner a cualquiera de los tres en la cima de esta clasificación.