Julio Furch no ha podido jugar el Clausura 2022 en las mejores condiciones físicas, según explicó el mismo semanas atrás, antes de la Final ante Pachuca. El atacante argentino de 32 años tuvo inconvenientes para completar los 90 minutos, pero aún así, se dio el lujo de cambiar por gol un penal que fue decisivo para que Atlas se consagrara campeon del certamen y bicampeón de la Liga MX.

Semanas atrás, Furch también dejó en claro su sueño de jugar para la Selección Mexicana, aunque ayer, terminado el encuentro ante Pachuca y en plenos festejos, el goleador de Atlas develó que los trámites no marchan con la velocidad esperada. Consultado acerca de si ya era elegible para el Tri, reconoció: "No, todavía no. El proceso ha tardado muchísimo. La pandemia me ha complicado muchísimo el tema de poder hacer el papeleo".

Aún así, el flamante bicampeón con los Zorros no baja los brazos, y espera que la institución también pueda ayudarlo a completar los trámites: "Aprovecho este momento para que la gente del Atlas me eche una mano", expresó. Mientras tanto, Julio Furch sabe que debe continuar por la misma senda dentro del campo de juego: "Yo trataré de seguir haciendo bien las cosas en el terreno de juego. Sé que es muy difícil poder jugar en una Selección", reconoció.

El nombre de Julio Furch apareció durante el último tiempo relacionado a la Selección Mexicana, producto de las dudas que se abren respecto al nivel actual de los atacantes que suelen integrar las nóminas de Gerardo Martino. Al Tata podría interesarle contar con el atacante argentino, aunque la competencia también será alta y las chances de Qatar 2022 parecen escasas para el goleador de Atlas.

La sinceridad de Furch respecto al bicampeonato

Sobre la consagración de Atlas, Furch se mostró sincero respecto a sus expectativas, al responder si esperaba poder alcanzar esos logros: "Creo que no. Si bien uno trabaja para conseguir títulos para el equipo, creo que era algo impensado el bicampeonato y el Campeón de Campeones. Es algo soñado para todos. Ni el más optimista podía pensar en conseguir esto".