Julio Furch, el talentoso delantero argentino, se encuentra en la recta final de su contrato con el Atlas. A partir del 1 de julio de este año, Furch tendrá la libertad de negociar con cualquier equipo, y todo apunta a que Boca Juniors se perfila como la opción más atractiva para él.

Los medios argentinos llevan tiempo especulando sobre la posibilidad de que Furch se una a las filas del Boca, y ahora que su relación con La Academia está llegando a su fin, el sueño de vestir la camiseta azul y oro parece estar más cerca que nunca.

El sueño de Julio Furch: Jugar en Boca Juniors

En una reciente conferencia de prensa, Furch comentó sobre los rumores que lo vinculan con Boca Juniors: “Todavía no hay nada, no he hablado con nadie. El año pasado también se habló de esto, pero no hay nada concreto. Sin embargo, debo admitir que mi afecto por Boca viene desde que era niño. Sería un sueño hecho realidad si algún día se materializa”.

El delantero mantuvo la calma y la concentración, asegurando que su enfoque está en la pretemporada con el Atlas y que llegará el momento adecuado para tomar decisiones sobre su futuro.

El primer partido del Apertura 2023 de la Liga MX enfrentará a Julio Furch y al Atlas contra Cruz Azul en el Estadio Jalisco el 1 de julio. Será una tarea desafiante para Furch y su equipo, quienes buscarán comenzar el torneo de manera exitosa.

En resumen, aunque aún no hay nada confirmado, la posibilidad de que Julio Furch se una a Boca Juniors a partir de 2024 es cada vez más fuerte. Los fanáticos del equipo argentino están emocionados por la idea de ver a este talentoso delantero vestir la emblemática camiseta xeneize.