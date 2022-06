Después de muchos años sin poder gritar campeón, Atlas lo ha hecho por duplicado durante el último año. El equipo de Diego Cocca primero se quedó con el Apertura 2021 tras vencer por penales a León; luego, se consagró en el Clausura 2022 ante Pachuca. En ambos certámenes, hubo varios puntos en común. Uno de ellos, fue el buen nivel que mostró Julio Furch.

El atacante argentino de 32 años había tenido también un buen paso por la camiseta de Santos Laguna, pero en Atlas, de la mano de Diego Cocca y en una gran dupla con Julián Quiñones, Furch se consolidó como uno de los mejores atacantes de la Liga MX. Tras el bicampeonato, su ambición no queda allí: aún sueña con jugar para la Selección Mexicana.

El propio centrodelantero se encargó de remarcar en anteriores ocasiones su deseo de vestir la camiseta del Tri, aunque el trámite para la nacionalización aún no están listos. En diálogo con TUDN, Furch explicó: "México me ha dado muchísimo y siento que puedo devolverle algo estando dentro de la Selección, defendiendo la camiseta y haciendo lo que yo pueda".

Furch dejó en claro por qué quiere jugar para México, además de asumir que eso quizás le represente ciertas críticas: "La mayor parte de mi carrera la he hecho aquí y siento un gran cariño de parte de la gente. Obviamente hay a quien no le va a gustar si me toca estarel día de mañana, pero yo tratare de no negociar el esfuerzo y tratar de hacer lo mejor por la playera que traigo puesta, ojalá algún día sea la de la Selección", manifestó.

¿Atlas va por más?

Por otro lado, consultado acerca de los recientes títulos con Atlas, Furch no descarta ir por más, pese a que entiende lo importante de los logros obtenidos: "El Tricampeonato sería algo más que soñado, porque el haber ya logrado el Bicampeonato, después de tantos años que no se conseguía y con Atlas después de 70 años de no salir Campeón, pues el Bicampeonato es algo soñado e impensado para muchísima gente", explicó el atacante.