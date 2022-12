La Federación Mexicana de Futbol sigue trabajando en la llegada de un nuevo director técnico de cara al próximo ciclo mundialista, luego de la salida de Gerardo Martino tras la decepcionante participación de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Uno de los candidatos para el banquillo del Tri es Guillermo Almada. El entrenador uruguayo ha maravillado a todos con su impecable gestión en Pachuca y luego de consagrarse campeón de la Liga MX, su nombre suena cada vez con más fuerza.

Ante las especulaciones sobre su futuro, el propio estratega sudamericano salió al paso de los rumores y aseguró que interesa en varios países. Sin embargo, Almada reconoció que hay una Selección que le atrae mucho más que el resto: Uruguay.

‘’Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra Selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta’’, dijo a Las Voces del Fútbol.

¿Y México?

Almada habló sobre los rumores que lo vinculan con la Selección Mexicana y aunque reconoció que en otros momentos tuvo algunos contactos, lo cierto es que después de la Copa del Mundo no se han dado acercamientos de ningún tipo con la FMF.

‘’Algunas veces me llamaron en momentos diferentes, pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo. La realidad es que hoy en día no me contactó nadie. Sí hemos recibido algunas ofertas de clubes que no hemos aceptado", finalizó.