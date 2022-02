La escasez de goles en la Selección Mexicana durante sus diversos compromisos ha desatado una crisis muy poco usual y al mismo tiempo múltiples peticiones de medios de comunicación y fanaticada para que se puedan abrir las puertas de nuevo para el polémico jugador de Los Ángeles Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández, quien muchos aseguran podría regresar al Tri a la cumbre como el “Gigante de Concacaf”, pero supuestamente habría un veto que podría detener su regreso y en ese estaría vinculado el capitán del equipo tricolor, Andrés Guardado.

En entrevista para ESPN, el llamado “Principito” descartó tener algún problema con el controversial personaje, quien no ha vuelto a portar el jersey mexicano desde 2018, y diversos medios se lo achacaron a su relación tanto con el timonel Gerardo “Tata” Martino como con algunos jugadores claves como el futbolista del Betis, algo que el propio Guardado descartó, pero sí reveló las discrepancias que ha tenido con el tapatío.

"Yo con 'Chicharito' no tengo ningún problema, cero problemas, pero cuando ha habido cosas de negociar con derechos de imagen y todo eso, pensamos igual, pero en lo único que no estamos de acuerdo son en las formas. 'Chicharito' tiene una forma de ser más explosiva y yo soy más político, Es en lo único que no hemos estado de acuerdo en cierto momento, pero problemas personales no hemos tenido ninguno".

Y es que de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018 se habló de las divisiones que habría provocado Hernández en el vestidor de México, pues el futbolista habría solicitado que se le dieran pagos por su imagen muy distintas y exageradas a las que recibían el resto de sus compañeros, pues de acuerdo a medios mexicanos, “CH14” argumentaba que él valía más que muchos de sus colegas.

¿El Tri tiene vetado a Javier Hernández?

Se ha hablado que, ante indisciplinas y supuesta mala actitud dentro del equipo azteca, así como la división del vestidor, habrían sido los detonantes para que el originario de Guadalajara, Jalisco fuera descartado por parte del estratega argentino para futuras convocatorias, pero de acuerdo a lo mencionado por Andrés, esto sería un mero rumor, pues Javier no tendría las puertas cerradas como muchos medios han argumentado.

"¿Si 'Chicharito' tiene que regresar a la Selección? Obviamente su futbol está ahí y si está disponible para regresar, si realmente quiere y está por la labor, obviamente es bienvenido. No podemos cerrarle la puerta a ningún jugador mexicano que nos pueda ser útil y nos puede llevar a nuestro objetivo común", finalizó Guardado, quien ha sido uno de los jugadores con más constancia en sus convocatorias en la era de Martino.