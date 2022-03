El próximo jueves la Selección Nacional de México vuelve a ver acción cuando enfrente a Estados unidos por el Octagonal Final de la Concacaf por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El Tata Martino vuelve enfrentar al seleccionado estadounidense, tras perder tres veces contra ellos en el 2021, mientras recibe críticas de Francisco Palencia. Además, ex-Cruz Azul mencionó a dos reemplazaso para el timonel del Tri.

La situación que viene viviendo el seleccionado nacional es crítica debido a que había comenzado su camino con el timonel argentino de la mejor forma, pero con el correr de los encuentros comenzó a caer su nivel. Lo sucedido el año pasado fue lamentable debido a que en 360 días su equipo perdió en tres oportunidades ante el clásico rival de la región, de las cuales dos fueron por finales.

Debido a esto, el Tata Martino no ha parado de recibir críticas por su gestión, entre las que se destaca no volver a convocar a Chicharito Hernández y sí naturalizar en su reemplazo a Rogelio Funes Mori. Quien marcó esto y salió a defender a Henry Martin fue Francisco Palencia que comentó que no debería nacionalizar si un jugador te va a dar lo mismo que tienes entre los mexicanos.

“Para mí, Henry Martín es una gran punta, Corona es el mejor jugador que va por fuera, Alexis Vega y Santiago Giménez son grandes jugadores, no naturalices a alguien que te va a aportar lo mismo que un mexicano, naturaliza a alguien que te marque la diferencia", comentó el exjugador de Cruz Azul a W Radio Deportes. Y agregó: “Hay que tener en cuenta que no por jugar en Europa mereces ir a selección nacional (…) Imagínate poner a Diego Lainez que en lo personal es un gran jugador, pero no tiene ritmo y además lo criticas, esto así no es".

Francisco Palencia tiene al reemplazante de Martino

Por otro lado, el exjugador de la Máquina mencionó que de salir Gerardo Martino del banquillo del Tri, él tiene a dos candidatos. “Yo tengo dos candidatos ideales si pierde México, uno es Miguel Herrera y el otro es Nacho Ambriz", declaró Francisco Palencia.