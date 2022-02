Si hay algo que ha caracterizado a Gerardo Martino desde que es el Director Técnico de la Selección Mexicana es que en las convocatorias respeta a la mayoría de los futbolistas que están acompañándolo en el proceso. Sin ir más lejos, 19 de los 29 elementos que fueron citados en su primer partido (vs. Chile en marzo del 2019) continúan bajo su tutela. Esto, a su vez, quiere decir que los que se encuentran afuera de su consideración difícilmente puedan ganarse un lugar.

El Tata le ha dado oportunidades a muchos jugadores, pero pocos son los que le han llenado el ojo y parece ya tener en la cabeza una posible lista para el Mundial de Qatar 2022. Por eso, a continuación, haremos un repaso sobre los 10 que están "borrados" y prácticamente dependen de un milagro para hacer el viaje al continente asiático a fin de año. Eso sí, primero el Tri debe sellar su clasificación...

Chicharito Hernández, Miguel Layún, Chapo Montes, Diego Reyes, Rodolfo Pizarro y Carlos Salcedo formaron parte de aquella primera convocatoria, hace ya casi 3 años. Sin embargo, cada uno por sus motivos, han perdido su lugar y cuesta imaginarlos con la playera del Tri. Quizás los dos últimos son los que más chances tienen, ya que de brillar en esta temporada (Joker en Monterrey y Titán en Toronto FC) pueden convencer al entrenador.

Los otros cuatro que no entran en la consideración de Gerardo Martino actualmente son Fernando Navarro, Carlos Acevedo, José Juan Macías y Omar Govea. Los primeros tres supieron brillar en la Liga MX en el último tiempo, pero no les alcanzó para que el Tata les dé rodaje en el Tri. El último, por su parte, es el único "europeo" que no es llamado, a pesar de que muestra un buen nivel en Zulte Waregem de Bélgica.

El detalle de cada caso

Chicharito Hernández: perdió su lugar en septiembre del 2019. Tuvo un conflicto interno con Gerardo Martino, y éste lo borró por completo. Hasta pidió por la nacionalización de Rogelio Funes Mori con tal de no convocarlo ante la lesión de Raúl Jiménez.

Miguel Layún: nunca tuvo mucho lugar con el Tata, y su último llamado fue en octubre del 2020 para un amistoso que disputaron jugadores del futbol local. Constantemente está señalando en entrevistas que le gustaría volver a ser convocado, pero es una misión más que difícil.

Chapo Montes: otro que tuvo diferencias con el argentino. A pesar de que era convocado, tenía muy poco protagonismo y la Copa Oro del 2019 es prueba de ello. Su último llamado fue en septiembre del 2019 y, siendo el mejor jugador de la Liga MX por escándalo en el 2020, no volvió a recibir el llamado.

Diego Reyes: inició el proyecto de Martino siendo titular, pero también perdió su lugar luego de aquellos amistosos de septiembre del 2019. Esa convocatoria, sin dudas, marcó un antes y un después en la era del DT.

Rodolfo Pizarro: era convocado habitual, pero empezó a perder su lugar por un bajón de nivel considerable en el Inter Miami. La última vez que jugó en el Tri fue el 9 de septiembre del 2021 (5 minutos ante Panamá), por lo que ha regresado a Monterrey para recuperar terreno. ¿Le alcanzará?

Carlos Salcedo: fue titular en la Copa Oro 2021, pero luego no fue más citado por el Tata. Surgieron fuertes rumores de que protagonizó algunas discusiones que no le gustaron al entrenador. Se marchó de Tigres a Toronto FC con la intención de volver a su mejor nivel y llenarle el ojo al argentino.

Fernando Navarro: fue convocado en las primeras citaciones, aunque contó con pocos minutos. La última vez que se puso la playera de la Selección fue en los amistosos de septiembre del 2019. Luego, a pesar de ser uno de los mejores elementos de la Liga MX, no retornó al Tri.

Carlos Acevedo: el arquero de Santos Laguna es uno de los mejores en el puesto y tiene un potencial increíble. Es seguido de Europa, pero tan solo jugó 90 minutos en la Selección (amistoso vs. Chile en diciembre del 2021). Podría ser una buena alternativa y aprender mucho de Ochoa y Talavera, por ejemplo.

José Juan Macías: uno que se fue borrando solito de la lista. Mostró un buen nivel en 2019 con la mayor y era el titular indiscutido de la Sub-23 en el proyecto de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, no fue a Tokio para fichar con Getafe y desde entonces no ha sido el mismo jugador. Tiene opciones de volver a ser llamado, pero tendrá que brillar en los próximos meses.

Omar Govea: se destaca en el Zulte Waregem de Bélgica, pero jugar en Europa no le es suficiente para llenarle el ojo a Martino. Jugó tan solo 9 minutos con él (ante Países Bajos en octubre del 2020), en lo que fue su única convocatoria.

Otros elementos que podríamos incluir en la lista son José de Jesús Corona, Roberto Alvarado, Jonathan dos Santos, Víctor Guzmán, José Juan Vázquez, Raúl Gudiño, Santiago Giménez, Eduardo Aguirre y el Conejo Brizuela.