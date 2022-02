A pesar de que Gerardo “Tata” Martino tiene más detractores que apoyos tras su complicada Eliminatoria con CONCACAF de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, hay algunos que han decidido salir en su defensa y resaltar la calidad del estratega argentino, como lo es Gonzalo Pineda, quien incluso señaló que es uno de los mejores entrenadores del mundo a pesar de que tiene a México tambaleándose en estas instancias donde la Selección Mexicana no se ha impuesto como se esperaba.

“El Tata es un entrenador extraordinario, uno de los mejores en el mundo. Tengo mucha fe en el cuerpo técnico de la selección mexicana, creo que el Tata es un entrenador extraordinario y un tipo excepcional, uno de los mejores en el mundo en mi opinión y tengo fe en que van a volver", comentó para Marca el actual timonel del Atlanta United de la MLS, quien está haciendo su pretemporada en territorio azteca.

Y es que Pineda asegura que el instante que está pasando Martino es tan sólo un mal momento como a cualquiera puede sucederle: "Creo que todos los equipos tienen altas y bajas, y en las altas creo que vimos un equipo muy competitivo con el Tata, que lo ganó todo en su primer año, simplemente estamos en esas curvas de rendimiento que tienen todos los equipos en el mundo, la verdad tengo mucha confianza en Martino, es un pequeño bache”.

Para el ex seleccionado del Tri reveló que realmente México ya debe entender que no es el “Gigante de CONCACAF”, pues señaló que no es la primera vez que el cuadro azteca sufre en estas instancias, y por ello recordó lo sucedido en 2014: "Las eliminatorias siempre han sido complicadas, es una mentira hablar de gigantes en esta área porque hace no mucho fuimos a un repechaje para pelear un boleto al Mundial, por lo que creo que hoy en día es difícil hablar de gigantes".

Además, para Gonzalo no hay que dejar a un lado lo que han hecho bien tanto Canadá como Estados Unidos apoyándose en la MLS: "Poco se habla de Canadá, que ha tenido un gran crecimiento, también eso es parte de lo que hace la MLS, lo de Estados Unidos es extraordinario con tanta venta de jugadores a Europa, creo que ese es el reto en México, el poder hacer un sistema que nos permita competir con eso".