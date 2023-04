Uno de los futbolistas apuntados por la afición en el primer juego del Tri en el Estadio Azteca fue Guillermo Ochoa. Por otra parte, quien salió a defender al portero de Salernita fue el Vasco Aguirre, que se mostró decepcionado por la actitud que tuvieron los fanáticos mexicanos.

Post Qatar 2022, la Selección de México reapareció ante su público del rotundo fracaso en la Copa del Mundo. A su vez, tras comenzar perdiendo ante Jamaica y la afición empezó a abuchear a Memo Ochoa, quien no pudo hacer nada ante el golazo de Boby Reid.

Por otra parte, a casi un mes de aquel encuentro, Javier Aguirre, quien dirigió en la selección al actual guardameta de Salernitana, lo defendió en diálogos con André Marín. “No está bien”, comentó el entrenador en el podcast André Marín sin censura. Y agregó: “blanco fácil para la gente”.

A su vez, el actual técnico de Mallorca dijo que Guillermo Ochoa está en un gran momento y que por el momento nadie está a su nivel. “Está espectacular, está en su mejor momento. No tenemos un portero a su altura ni con su trayectoria y no se vale, no se vale”, explicó técnico mexicano.

También, el Vasco habló del malinchismo nacional que hay cuando a un mexicano tiene éxito y molesta que le esté yendo bien. “Porque está triunfando y porque nos cae mal que triunfe”, cerró Javier Aguirre.