Todo está listo para que México llegue a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde tendrá en frente una dura prueba, enfrentar a la poderosa Polonia comandada por el astro internacional, Robert Lewandowski. El sorteo de cara al Mundial ubicó a la Selección Mexicana en el Grupo C, donde se verá las caras no sólo ante los polacos, sino también ante Argentina y Arabia Saudita.

Pero en primera instancia al conjunto de Gerardo “Tata” Martino le apura su debut el cual lo hará ante la escuadra europea, donde el futbolista del Bayern Múnich se muestra como el futbolista más letal del equipo. La experiencia de Lewandowski en encuentros internacionales lo tienen en una cúpula de élite que pocos pueden presumir, y por ello el consejo de la leyenda de Toluca, José Saturnino Cardozo, para derrotarlo, no pasó desapercibido.

El histórico goleador de los escarlatas se distinguió en su época como futbolista como un atacante peligroso, y por ello su experiencia lo llevan a dar consejos al equipo de Martino para saber los puntos débiles de la estrella polaca. De acuerdo al guaraní, lo que hay que mejorar y enfocarse en el interior del equipo mexicano es evitar los disparos a balón parado del futbolista europeo.

"Donde puede marcar diferencia Robert Lewandowski es donde más sufre México, por la pelota parada como pasó en el Mundial pasado contra Suecia. Le cuesta un poco a México cuando encuentra gente de estatura, que cabecea bien, le ha costado un poco", señaló el ex entrenador de las Chivas de Guadalajara en entrevista para Azteca Deportes, en donde se le notó preocupado por lo que tendrá que enfrentar el Tri.

"Seguramente Tata Martino ya lo tiene identificado y tiene que trabajar para que no se le complique tanto cuando le enfrente a este jugador. Seguramente tendrá jugadores para marcarlo porque son futbolistas extraordinarios que, en una pequeña desconcentración del central, marcan gol. México no cerró bien, algo que pasa muchas veces, pero ahora buscamos que lleguen bien para el mundial, van a llegar con las pilas cargadas y van a cambiar el chip, ahora la exigencia será más grande y siempre hablan del quinto partido, algo que yo no comparto, porque el Mundial hay que ir paso a paso".