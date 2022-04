A pesar de que tiene una muy buena efectividad al mando de la Selección Mexicana, son muchas las personalidades del futbol azteca que no están del todo conformes con el trabajo que está realizando Gerardo Martino. Consiguió boleto para el Mundial de Qatar 2022 y está preparándose para llevar al conjunto nacional a la instancia más lejana posible. Mientras tanto, importantes figuras proponen nombres para reemplazarlo en el cargo. Esta vez, Cuauhtémoc Blanco fue el que dio la nota.

En plática con TUDN, el ídolo del Club América señaló al que debería ser el Director Técnico del Tri en lugar del Tata. Eligió a otro argentino que también "salió" de la escuela de Newell´s Old Boys de Rosario, y que podría decirse que es el padre de la ideología que lleva a cabo Martino. Hablamos de Marcelo Bielsa, que hoy está sin trabajo ya que se fue del Leeds United de la Premier League.

"Me encantaría que estuviera (Marcelo) Bielsa para la Selección Mexicana, yo siempre lo he propuesto, se me hace uno de los mejores entrenadores. Me tocó estar con él, sí es un poco estricto pero a final de cuentas es un apasionado del futbol", aseguró el oriundo de Ciudad de México. Cabe resaltar que el Loco dirigió a las Águilas entre 1995 y 1996, y dejó una huella imborrable en su paso por la institución.

Más adelante, Cuauhtémoc Blanco reveló: "A (Germán) Villa le daba videos y le decía ‘te voy a encargar a este jugador, velo bien por dónde va a entrar’. Es un entrenador muy preparado que a final de cuentas sí llega un poquito de fastidio porque sí son los entrenamientos muy fuertes, pero es para bien del equipo, del futbolista".

El mensaje de Cuauhtémoc Blanco a los futbolistas de la Selección Mexicana

"Yo veo al equipo que le falta alegría, que se diviertan en la cancha pero con responsabilidad. Eso yo lo hacía, me divertía pero con responsabilidad y cuando hay que defender, hay que defender. Lo más bonito del futbol es divertirse, pónganse de acuerdo, luchen, sacrifiquen. Nosotros cuando íbamos perdiendo en el primer tiempo pues metíamos unos gritotes en el vestidor, ‘cabrón corre’, Villa me regañaba también: ‘deja de hacer tus pendejadas, deja de hacer el taquito porque haces tus jaladitas y tengo que correr otra vez para atrás‘", sentenció Cuau, dejándole un recadito a los jugadores del Tri.