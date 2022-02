Pese a las críticas que ha recibido de forma constante y sonante el atacante naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori sobre su convocatoria a la Selección Mexicana, su padre Don Miguel Ruperto Funes decidió salir en defensa de su hijo ante sus detractores y por ello aprovechó los reflectores de ESPN para revelar que el motivo por el que su hijo no brilla como debería en el equipo de Gerardo “Tata” Martino es por sus compañeros.

El primero contra el que arremetió fue contra Héctor Herrera: "Viéndolo como un '9' de la Selección Mexicana, creo que no sólo a Rogelio le faltan cosas para ser el delantero que tiene qué ser, sino que a toda la Selección Mexicana... Yo vi el partido contra Costa Rica y no puedo creer que un terrible '5' que juega en el Atlético de Madrid, de diez pases que dio, haya dado seis malos. No puedo creer que no abastezcan al '9', así el centro delantero nunca va a llegar a ser el '9' goleador que quiere México, que necesitamos, si tú tienes que apuntar a Herrera, tienes que apuntar a los 11, o a los 15 que entraron. No sé cuál sea la forma de preparar un partido de Martino, pero México debe ser más agresivo".

Y es que a Rogelio se le ha criticado en múltiples ocasiones por no bajar más en el campo de juego, además de que ha sido poco efectivo a la hora de definir en frente del arco, situación que le ha valido a la Selección Mexicana estar en aprietos: "Si hubiese estado Jiménez, el que hubiese estado, no mete goles... No puedo creer que un equipo, jugando de local, juegue todo el tiempo para atrás la pelota, porque hoy el futbol es más agresivo".

Miguel Ruperto también reveló que su hijo arribo al Tri por méritos propios, y apuntó en que nadie le ha regalado nada, incluyendo a Martino, por lo que asegura que su falta de tino realmente con México es por un tema del resto del equipo y no de su hijo, por lo que para él las críticas a Rogelio son infundadas, y espera que se mejore en lo táctico para que el gemelo de Ramiro ahora si pueda lucir.

“Yo jugué futbol por unos pesos nada más. Pero jugaba a ganar, así como lo hace Rogelio. Lo hace con Monterrey y lo hace con la selección. Nada más que a un '9' hay que darle juego, hay que hacerlo participar... Contra Costa Rica pasaron 25 minutos y no le habían dado una pelota. Si al '9' no se la tiras, se va a morir de hambre Rogelio, Jiménez, Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Palencia, o el que tú me digas. Me cansé de ver muchas pelotas jugadas para atrás y tú pregúntale al 'Muñeco' Gallardo si le gusta que sus jugadores le tiren la pelota para atrás".

Pese a que lo defiende a capa y espada, Don Funes comentó que por el momento no tiene una buena relación con su hijo: "No tenemos una relación fluida, yo hace muchos años que no lo veo; es más, no conozco ni a mí nieto. A lo mejor le fallé como papá, pero lo sigo como futbolista y de eso sí puedo opinar sobre él. Pero el futbol mexicano era otra cosa, había líderes como Cuauhtémoc Blanco. Hoy no sé qué líderes hay".