El ex jugador del Barcelona asegura que Héctor Herrera, Memo Ochoa y Héctor Moreno no tienen lo necesario para ser considerados líderes.

Sin importar que más de la mitad de su plantilla milita en Europa, el conjunto de la Selección Mexicana ha defraudado a más de uno con el pobre desempeño que ha tenido en las Eliminatorias de la CONCACAF, donde se encuentran en el tercer lugar tras una complicada victoria ante Jamaica y un sufrido empate ante Costa Rica, situación que ha hecho dudar sobre si el Tri cuenta con líderes.

Ante esto, Rafa Márquez, quien ha sido referente del equipo azteca durante su etapa como jugador, reveló que no abundan los guías en la escuadra mexicana, pero tampoco es una situación de que no tengan a nadie, por lo que reveló cuál es el jugador que, para él, ha tomado ese papel en años recientes y que quizá debería tomarse más enserio ese protagónico tanto en el vestidor como en el campo de juego.

"Herrera, Moreno u Ochoa no tienen ese perfil. Son líderes, pero no tienen perfil de llamar la atención en los momentos importantes. Falta ese perfil, quizás Guardado", así lo señaló el ex de Barcelona para TUDN, en donde entró en un debate con sus compañeros sobre la situación que vive el cuadro comandado por Gerardo “Tata” Martino, quien también se ha visto inmiscuido en estas polémicas.

Pero hubo otra pieza clave que ha estado en el conjunto tricolor, y es el ex aquero de Santos y Chivas de Guadalajara, Oswaldo Sánchez, quien reveló que coincide con la postura que reveló el michoacano, después de que ambos pertenecieron a una generación de oro, llena de figuras y líderes como en su momento lo fueron Cuauhtémoc Blanco, el propio Oswaldo y compañía, por lo que se han convertido en voces autorizadas.

"¿Cómo rescatas algo positivo de un partido en donde debiste dar ese golpe de autoridad en casa, con este juego? Insisto en el tema de liderazgos, ese detalle hay que mencionarlo. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero no veo a alguien que levante la mano", quien aseguró que son pocos los que pueden contar esta cualidad y que reconoce, le urge al equipo dirigido por el argentino, pues es una situación complicada la que viven actualmente.