El jugador del Sevilla llegará tarde con México, mientras que el canterano de Pachuca no jugará ante los nigerianos.

Selección Mexicana: Tecatito Corona pierde su vuelo y Héctor Herrera no jugará ante Nigeria

Todo comienza a tomar forma en el interior de la Selección Mexicana, donde a pesar de que han comenzado a llegar sus figuras para los duelos que tienen en puerta, el conjunto mexicano ha tenido algunos contratiempos pues hay jugadores que no han llegado como se tenía presupuestado, además de que no se podrá contar con todos los futbolistas convocados para el primer encuentro.

De acuerdo a TUDN, Jesús “Tecatito” Corona, jugador actualmente del Sevilla, habría perdido su vuelo y por ello hasta el momento no ha reportado con el conjunto liderado por Gerardo “Tata” Martino, situación que lo mete en aprietos, pues no conoce realmente el nivel con el que arribe para estos encuentros, a pesar de que no ha dejado de tener actividad con el equipo sevillano, perteneciente a LaLiga de España, por lo que se espera que su llegada sea entre miércoles y jueves.

Pero Corona no sería el único contratiempo del entrenador sudamericano, pues este tampoco podrá echar mano de Héctor Herrera, quien sigue ligado hasta el momento con el Atlético de Madrid, y el cual es la primera baja de México para el enfrentamiento que sostendrán ante Nigeria, pues la nueva contratación del Houston Dynamo se tiene previsto que reporte hasta el 30 de mayo con miras a los dos duelos restantes contra Uruguay en Phoenix y Ecuador en Chicago.

Y es que, de acuerdo a lo reportado, el planteamiento de Martino para enfrentar al conjunto africano, es darle minutos a los jugadores que no han tenido mucha actividad con la selección mexicana, sobretodo durante eliminatorias y duelos amistosos, como es el caso de la más reciente novedad de la convocatoria en la era del “Tata”, Marcelo Flores, quien actualmente es parte de las fuerzas básicas del Arsenal y podría ver minutos con el Tri Mayor.

Mientras que los futbolistas que se encuentran en la Gran Final de la Liga MX por parte de los Tuzos de Pachuca, se espera que arriben a la anhelada concentración después del encuentro de vuelta este 29 de mayo, entre los que destacan Kevin Álvarez, Luis Chávez y Erick Sánchez, quienes son los tres convocados por parte del equipo hidalguense, situación distinta para el Atlas, el cual no cuenta con ningún convocado.