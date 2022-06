Las críticas no cesan en contra del Director Técnico de la Selección Mexicana. A pesar de haber logrado la clasificación al Mundial de Qatar 2022, el trabajo de Gerardo Martino al frente del conjunto nacional no termina de convencer a los fanáticos (ni a los directivos). El torneo más importante del planeta se acerca y el equipo sigue sin entregarnos su mejor versión futbolística, algo que preocupa a todos.

Si bien surgieron distintos rumores sobre la continuidad del Tata, es una realidad que se mantendrá en el cargo para la cita mundialista. Sería una decisión muy arriesgada correrlo a muy poco tiempo del inicio de la misma, pero la historia es muy distinta cuando se piensa en el más allá. El argentino tiene contrato con el Tri hasta el 31 de diciembre del 2022 y todo parece indicar que, a menos que dé un papel extraordinario en Qatar, no renovará vínculo.

Tan fuerte es esta teoría que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol ya se ha puesto en contacto con distintos entrenadores para que lo reemplacen de cara al 2023. Uno de ellos es Guillermo Almada, quien está haciendo las cosas de gran manera en Pachuca y posee una ideología futbolística que enamora. ¿La fuente? El propio Almada, ya que lo confesó en plática con el medio Charla con La Bruja.

"Nos enorgullece que una Selección tan prestigiosa como la de México, porque así lo han manifestado, que cuando se acabe el proceso del Tata Martino, estamos en una lista de dos o tres candidatos. Más allá de eso no puedo opinar porque me gusta respetar el trabajo del Tata Martino", explicó el uruguayo, dejando bien en claro que Yon de Luisa y compañía no le tienen mucha fe a Martino...

La plática de Guillermo Almada con Gerardo Martino

A su vez, el timonel de Tuzos aseguró haberse reunido con el Tata recientemente. "Tuvo la deferencia de juntarse con nosotros hace un mes para que intercambiáramos secretos del Pachuca: cómo generamos intensidad, ese ritmo, ese tipo de juego, presión alta que le gusta. Voy a hacer una confesión que me dijo Martino y que me hizo sentir muy bien. El único cuerpo técnico que él veía con intensidad y posibilidad de ir a Europa en la liga mexicana éramos nosotros", admitió.

Más adelante, para cerrar, dio detalles de cómo antepuso sus valores ante una posibilidad de emigrar al Viejo Contiente: "(Tata) Me preguntaba cómo no me he ido a Europa todavía. Le dije que por cumplir mi palabra y proceso, quizás soy tonto, pero me gusta hacer eso. A veces el marketing es más importante en México que la capacidad de los entrenadores, no quiero ser peyorativo con nadie".