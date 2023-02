Guillermo Almada es uno de los grandes candidatos a quedarse con el banquillo de la Selección Mexicana de cara al próximo proceso mundialista. Sin embargo, estamos en horas decisivas y el actual timonel del Pachuca habría perdido fuerza en esta carrera por ser elegido y se mantendría en Hidalgo. ¿A qué se debe esta situación?

De acuerdo a la información brindada por Paco Arredondo en el programa de Línea de 4 de TUDN, hay dos razones por las que el estratega uruguayo sería descartado por el Comité de Selecciones Nacionales, el cual está encabezado por Emilio Azcárraga, Amaury Vergara, Alejandro Irarragorri, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank.

El primer motivo por el que dejó de ser el máximo candidato a dirigir al Tri es que no hay "unanimidad" en el Comité para elegirlo. Hay directivos que dudan de que sea la mejor opción, lo que le quita muchísimas posibilidades de ser el sucesor de Gerardo Martino. Esto, a pesar de que alcanzó 3 finales en los últimos 4 campeonatos de Liga MX, supo ser campeón y potenció una gran cantidad de jóvenes.

Pero esto no es lo único que lo saca de la carrera: lo otro tiene que ver con su paso por Santos Laguna, en donde trabajó desde abril de 2019 hasta noviembre de 2021. "El 'pero' de Almada me parece que es la relación o la forma en la que pudo haber salido de su anterior equipo (Santos). Se sabe que la salida no fue en los mejores términos, que no quedaron tan bien. Finalmente, a lo que se refirió Grupo Orlegi es que toda esa parte científica y tecnológica, no le gustaba (a Almada); él quería tomar sus decisiones sin tomar en cuenta ciertos indicadores en los cuales la organización había invertido dinero y habían funcionado", explicó el periodista mencionado anteriormente.

Miguel Herrera, ¿el próximo entrenador de la Selección Mexicana?

Si Guillermo Almada es dado de baja en la consideración del Comité de Selecciones Nacionales, Miguel Herrera tendría vía libre para ser el elegido. El Piojo se ha mostrado con muchas ganas y motivación de asumir este reto, por lo que hay expectativa en lo que puede llegar a dar. La verdad la conoceremos en las próximas horas...