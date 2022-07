A punto de jugarse las semifinales del Campeonato W de la Concacaf, torneo que ya repartió sus cuatro plazas directas y las dos de repechaje para la Copa del Mundo femenil Nueva Zelanda-Australia 2023 y en el que aún están por diputarse los pases a Juegos Olímpicos París 2024 y la Copa Oro 2024, aún persiste la sensación por la eliminación y el fracaso de la selección mexicana.

La Federación Mexicana de Futbol ya tomó cartas en el asunto tras los fracasos de la selección masculina sub 20 y de la selección mexicana mayor que se quedaron sin sus respectivas Copas del Mundo y sin Juegos Olímpicos con la destitución de dos directivos (Gerardo Torrado e Ignacio Hierro) y un entrenador (Luis Pérez), pero sigue en veremos la situación de la seleccionadora Mónica Vergara a quien se le ha cuestionado por qué no convocó a Charlyn Corral.

A sus 30 años, Charlyn Corral fue ignorada en la selección femenil y queda en el aire la duda de qué habría sucedido si hubiera sido llamada al Campeonato W de la Concacaf. “Yo sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no, sé mi capacidad, sé que estoy en un buen momento para aportar algo, pero no se me dio una oportunidad, y muchos se dieron cuenta... No sólo son goles, es liderazgo, es transmitir a los compañeros, puedo aportar de muchas cosas, desde la banca o desde donde me lo pidieran".

En entrevista con ESPN, Charlyn Corral destapó que desde que se lesionó de la rodilla izquierda la selección femenina mexicana se olvidó de ella: "Desde que me rompí el (ligamento) cruzado, nadie de la Selección femenil me deseó una pronta recuperación. Si te pones a ver convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde el 2019 estoy borrada, desde que era titular con el Atlético de Madrid".

Actualmente, luego de su haber jugado en Estados Unidos, Finlandia y España, Charlyn Corral lamentó que ella recibió un trato muy diferente al que le dieron a Raúl Jiménez cuando se lesionó. “Vimos el mismo caso cuando fue lo de Raúl Jiménez, se lesiona, lo que le pasó en su cabeza, la selección mayor hace una gira en Europa y lo invitan. En mi caso pasó lo mismo, la selección hace una gira allá y ni un hola me dijeron, son cosas que duelen y dices ‘yo qué he hecho para que me traten así... (En la Liga MX Femenil) sólo me he dedicado a trabajar, se lo preguntas a Jesús Martínez, a la gente de Pachuca, a mis anteriores equipos, de cómo soy y te van a hablar cosas buenas, cuando pasan esas cosas, no lo entiendo, eso de borrarme y hacer que no existo".