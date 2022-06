Intensas críticas se desataron sobre la selección mexicana luego de que en el partido de preparación contra Uruguay jugado en el estadio de la Universidad de Phoenix volviera a adolecer de contundencia en la zona de definición y, peor aún, de generación de volumen ofensivo tal como lo reconoció el director técnico Gerardo el Tata Martino.

Mientras Gerado el Tata Martino hizo un ejercicio de autocrítica después de la goleada sufrida ante Uruguay volvieron a escucharse voces que sugieren, piden y hasta exigen que Javier el Chicharito Hernández regrese a la selección mexicana, justo en estos días en que anduvo por Londres celebrando su cumpleaños aprovechando el parón de las ligas por la fecha FIFA.

El mediocampista Marco Fabián, exjugador de la selección mexicana y actualmente mediocampista del Mazatlán, equipo que le renovó contrato para seguir contando con sus servicios, fue uno de los personajes que abogó, nuevamente, por el regreso de Javier el Chicharito Hernández al Tri.

"No cabe duda que el Chicharito sería una gran ayuda en estos momentos", consideró Marco Fabián quien además habló del panorama de la selección mexicana en el Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022. "Yo no daría por perdido (el partido contra Argentina), pero sí hay que dar un extra ante Polonia porque ahí se estaría jugando el boleto a la siguiente fase".

Expectactivas del Mazatlán en el Apertura 2022

Marco Fabián también tocó el tema de los Cañoneros del Mazatlán de cara al torneo Apertura 2022 y consideró que bajo la dirección técnica de Gabriel Caballero los objetivos de su equipo se modificaron radicalmente de manera positiva: "Este torneo nuestra meta ya no es lo porcentual, el objetivo es estar en la liguilla".