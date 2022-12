La gestión del entrenador argentino Gerardo el Tata Martino como director técnico de la selección mexicana comenzó en enero de 2019 y terminó en noviembre de 2030 con la eliminación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Fue un proceso muy costoso.

A final de cuentas con Gerardo el Tata Martino no se lograron objetivos claros de la selección mexicana como llegar al quinto partido de la Copa del Mundo Qatar 2022 compitiendo con buen nivel ni rejuvenecer al equipo, y el argentino dejó el cargo no sin antes aceptar el fracaso.

Días después de la salida de Gerardo Tata Martino, apareció Guillermo Cantú, quien fuera Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, para revelar que Louis van Gaal, director técnico de la selección de Países Bajos en la Copa del Mundo Qatar 2022, estuvo cerca de ser el entrenador de la selección mexicana.

Antes de que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, contratara a Gerardo el Tata Martino, hubo acercamientos con el entrenador neerlandés. En el programa Los Maestros de TUDN, Guillermo Cantú reveló que tuvo la "oportunidad de platicar con gente top, uno de ellos (Louis) van Gaal".

¿Por qué no llegó Louis van Gaal a la selección mexicana?

Guillermo Cantú detalló que en una charla le preguntó a Louis van Gaal "¿cuánto tiempo necesitas para implementar tu (filosofía de trabajo)?" y el director técnico europeo le contestó: "cuatro semanas. No me da miedo, sí me dan ganas de ir a México. Es una posibilidad, necesito algunas cosas". Pero Guillermo Cantú, quien antes reveló que le ofrecieron al Tri a Jurgen Klopp, imaginó que traer al neerlandés hubiera generado un ambiente muy controvertido.

