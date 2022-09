Instalado en el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) desde esta temporada 2022 para pasar probablemente los últimos años de su carrera como futbolista profesional, el mediocampista Héctor Herrera está tratando de recuperar su mejor nivel para llegar con la selección mexicana a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Con 32 años de edad, Héctor Herrera está por jugar su tercera Copa del Mundo, la que podría ser la última. Mientras define eso, el mediocampista comentó que está consciente de que la selección mexicana no llegará con los mejores pronósticos a su favor: "Sabemos lo que nos estamos jugando rumbo al Mundial, pero creo que hay generar diversas posibilidades, porque pues todo puede pasar en Qatar y nosotros tenemos que seguir trabajando así es esto en el futbol".

Sobre el debut de la selección mexicana en el Mundial Qatar 2022, Héctor Herrera el 22 de noviembre ante Polonia en el estadio 974, Héctor Herrera comentó que a los futbolistas polacos "hay que estudiarlos, cada selección tiene muy buenos jugadores, por ejemplo Robert Lewandowski es un jugador mucho muy importe, entonces hay que ir paso a paso para poder enfrentarlos".

El segundo partido será contra Argentina el 26 de noviembre en el estadio Lusail; en esa misma cancha, se llevará a cabo el tercer juego el 30 de noviembre, Héctor Herrera apuntó que "con Arabia Saudita, pues yo siempre lo he dicho es el rival quizás más débil, pero tiene jugadores que nadie conoce, pero que juegan bien, entonces nos pueden la sorpresa y no sólo a nosotros sino a todos los que integran el Mundial".

¿Tiene problemas Chicharito Hernández con líderes de la selección mexicana?

En entrevista con el periodista Francisco Villalobos, Héctor Herrera habló de la ausencia de Javier el Chicharito Hernández durante los últimos tres años con la selección mexicana, Héctor Herrera rechazó que el delantero tenga problemas con jugadores referentes del Tri: “Por ahí se dice que Chicharito no está porque (Guillermo) Ochoa, (Héctor) Moreno, (Andrés) Guardado y hasta yo no lo queremos, pero la realidad es que no es así, entonces la gente se deja llevar por lo que dice la prensa. Sinceramente no sé el motivo por el cual Hernández no está en la Selección".