Como era de esperarse, la primera convocatoria de Diego Cocca como director técnico de la selección mexicana ha generado opiniones a favor y en contra. Uno de los aspectos más comentados es el llamado de 34 jugadores que fue rechazado por Luis García, comentarista de TV Azteca.

En su canal de Youtube, Luis García analizó que "la primera convocatoria con 34 jugadores es un exceso desde cualquier punto de análisis, es un exceso, es cierto que (Diego Cocca) dijo entre líneas claramente que necesito conocer a la gente, está bien, eso está muy bien, es decir y quiero empezar a convivir con futbolistas que no conozco, cómo responden, cómo se mueven, qué personalidad tienen, cómo se manifiestan, eso me parece bien, el problema de convocar a 34 futbolistas, que de pronto en una lista tan grande puede entrar cualquiera, porque México no tiene 34 futbolistas de primera línea, de selección nacional".

Luis García puso como ejemplo a dos jugadores que, desde su punto de vista, no tienen nivel de selección nacional. "Está clarísimo que cuando empiecen los torneos tendrá que reducir esto a 23 a 24 futbolistas, está bien conocerlos, pero si abres la puerta se puede colar cualquiera, cómo fue el caso, y no quiero ser despectivo ni mucho menos, con (Roberto) de la Rosa, que tiene muy pocos argumentos para estar en selección nacional, es una selección de meritocracia, no es para probar futbolistas, es para futbolistas probados, eso es la selección nacional y lo mismo pasa con (Antonio) Toño Rodríguez, portero de Xolos, que tiene pocos argumentos para ser convocado a la selección nacional".

Junto con Cristian Martinoli, su compañero de transmisiones para TV Azteca, Luis García ha criticado la intención de Guillermo Ochoa de llegar a la Copa del Mundo de 2026 y lo criticó junto con otros dos elementos a los que llamó "vacas sagradas: (Guillermo) Ochoa, (Héctor) Moreno y (Raúl) Jiménez, no aportan ya nada a la selección nacional en lo colectivo y su presencia es más para el aspecto individual". A (Guillermo) Ochoa y a (Héctor) Moreno, el exfutbolista les dio las gracias y a (Raúl) Jiménez le dio el beneficio de la duda.

Exige el relevo generacional del Tri

Luis García le pidió a Diego Cocca que se encargue de la renovación de la selección mexicana. "Creo que es momento de dar un cambio generacional importante y no de reconocer aspectos individuales que sólo dejan evidencia de la poca competitividad que hay dentro de una selección nacional, la mexicana como tal, aquí quedan evidencia de las pocas opciones que existen".