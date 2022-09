El tema de la selección mexicana que ha acaparado la atención de los días más recientes y que estará vigente durante las próximas semanas es la lista definitiva de 26 jugadores que el director técnico Gerardo el Tata Martino deberá presentar para la Copa del Mundo Qatar 2022 sobre todo por la elección de los tres centro delanteros entre las cuatro opciones existentes.

Los nombres de Henry Martín, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Raúl Jiménez se escucharán con insistencia. En el entorno del delantero del Wolverhampton está el deseo de verlo triunfar en su segunda Copa del Mundo. "A pesar de la lesión que tiene, está muy confiado de que en una semana ya esté jugando nuevamente, y esperemos que así sea porque todos tenemos pensado que este es el Mundial de Raúl", dijo Raúl Jiménez Vega, padre del jugador.

En entrevista después de la presentación de la Copa América de Futbol Tenis, Raúl Jiménez Vega habló de la postura y la actitud que tiene su hijo Raúl Jiménez respecto a la lesión que le ha impedido jugar con el Wolverhampton: "Como él lo dice siempre, no hay nervios, simple y sencillamente venía muy bien, los primeros dos partidos de pretemporada los hizo muy bien, marcó gol en los dos, venía bien hasta que se presentó esta lesión de la pubalgia, todo está pronosticado para que en una o dos semanas esté reintegrado".

Respecto a la elección de los tres centro delanteros que Gerardo el Tata Martino llevará a la Copa del Mundo Qatar 2022, el padre de Raúl Jiménez apuntó que "todas las competencias son sanas y yo siento que Raúl sale de su lesión y estará en el Mundial. ¿Quién va a quedar fuera? Eso ya es decisión del Tata Martino y él sabrá el por qué, esperemos que Raúl esté, y también suerte y éxito para los otros tres".

¿Se ve Raúl Jiménez en Qatar 2022?

A pesar del optimismo que caracteriza a Raúl Jiménez, su padre dejó ver que mientras su nombre no aparezca en la lista definitiva de Gerardo el Tata Martino para el Mundial Qatar 2022 no pueden darlo por sentado, y puso el ejemplo de Jesús el Tecatito Corona. "A veces dicen 'ya es un hecho, es seguro que está', pasan tantas cosas, ve el Tecatito, nadie se esperaba la situación que hoy está viviendo, ojalá que se alcance a recuperar; ya será una decisión del técnico quién está y quién no y habrá que acatarla y aceptarla, así es el futbol, así es el deporte".