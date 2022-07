A finales de octubre de 2013, el volante de origen argentino Rubens Sambueza recibió la nacionalidad mexicana y como la selección de México era dirigida por Miguel Herrera, y el Sambu era hombre de confianza del entrenador nacional, todo apuntaba que sería convocado al Tri.

En ese entonces, Rubens Sambueza tenía 29 años de edad y era figura de las Águilas del América. Parecía cantada su convocatoria para jugar con la selección mexicana el repechaje mundialista contra Nueva Zelanda y posteriormente la Copa del Mundo Brasil 2014, pero no fue posible por su pasado en el que había participación con una selección menor de Argentina.

Actualmente con el Atlético de San Luis, su séptimo equipo en el futbol mexicano después de su paso por Toluca, Rubens Sambueza tiene 38 años y está consciente de que es imposible que Gerardo el Tata Martino lo lleve a la Copa del Mundo Qatar 2022. Lamenta que situaciones reglamento de la FIFA hayan impedido su llegada al Tri.

"Desde que me naturalicé y cambió hace poco el reglamento, ese de que los naturalizados podían jugar en la selección no siendo nacidos en México y antes no estaba todavía, desde que cambió hace poco tenía la esperanza, ahora obviamente se acerca el Mundial y el técnico ya tiene el equipo formado, más algunos que seguramente van a ir a competir", consideró Rubens Sambueza quien hasta hace poco esperaba un llamado de Gerardo el Tata Martino.

Rubens Sambueza y su deseo de ir al Tri

En esa época, sus compatriotas Christian Giménez y Damián Álvarez, también naturalizados, sí fueron convocados a la seleción mexicana. Rubens Sambueza, quien aún es figura de la Liga MX, se quedó con las ganas, pero aún conserva la ilusión de jugar un día para el Tri. Su deseo es “ser algún día llamado, por lo menos jugar algunos amistosos en Estados Unidos contra grandes rivales y poder demostrar".