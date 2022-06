Mientras Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, pronostica que en el Mundial Qatar 2022 la selección mexicana dirigida por Gerardo el Tata Martino lucirá mejor respecto a como se ha comportado en los recientes partidos de preparación, otros como el legendario Enrique Borja, exfutbolista de Pumas y América, mundialista mexicano en 1966 y 1970. y comentarista de TUDN, miran con preocupación el futbol y la falta de gol que ha exhibido el Tri.

"Preocupados debemos de estar siempre, porque ya clasificaste y viene el Mundial, lo que sí hay que estar preocupado es por lo que ha sucedido en los últimos partidos, el equipo mexicano no ha andado como debía andar", dijo Enrique Borja en entrevista para Marca Claro y sobre la falta de gol de los delanteros del Tri señaló que "todos lo que jugamos en esa posición hemos tenido oportunidades de meter gol, pero ahorita lo preocupante es porque el equipo mexicano no ha tenido goles. No es un problema del centro delantero, el problema es en la generación de jugadas".

La falta de gol de la selección mexicana ha generado el debate sobre la necesidad de volver a contar con Javier el Chicharito Hernández y el encuentro del delantero con el entrenador Gerardo el Tata Martino se ha tornado en un show que ya debe terminar, según consideró Enrique Borja: "Lo del Chicharito y Martino parece novela, la selección está arriba de todo esto".

Enrique Borja analizó a los delanteros del Tri

Enrique Borja analizó la baraja de centros delanteros que tiene México, incluído Javier el Chicharito Hernández a pesar de su alejamiento del Tri: "Chicharito estando bien siempre será un elemento de selección nacional, que serviría para dos cosas; para esa lucha intensa para el puesto de centro delantero y lógicamente la capacidad que tiene cuando está bien".

Respecto a Raúl Jimenez, Enrique Borja apuntó que "Raúl se está recuperando de una operación de vida, está tratando de recuperarse y creo que poco a poco va a encontrar el ritmo, pero ahorita no lo tiene. Esperamos que de aquí al Mundial sí lo tenga". En cuanto a Rogelio Funes Mori señaló que "no está a un buen nivel, no está haciendo goles y cuando ha estado no ha podido". Por último, de Henry Martín resaltó que "no ha tenido la titularidad, pero tiene todo el espíritu y lucha para poderlo hacer".