Por su actuación en el partido entre la selección mexicana ya la de y Estados Unidos en el estadio Azteca en el octagonal de la Concacaf Clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022, Hirving el Chucky Lozano fue muy criticado por sus fallas ante el arco; no estuvo fino, quizás porque se presentó a esta convocatoria con el Tri sin estar convencido.

Hirving el Chucky Lozano confesó que por lesiones como la que sufrió el 10 de julio ante Trinidad y Tobago en la Copa Oro en la que tuvo un esguince de cuello y el riesgo de perder un ojo y por la que tuvo después ante Panamá en el hombro el 2 de febrero, estuvo a punto no acudir a la convocatoria de Gerardo Martino para el cierre de la eliminatoria mundialista.

"Claro que llegué a dudar en acudir al llamado", dijo Hirving el Chucky Lozano en entrevista para TUDN y para justificar la disyuntiva comentó que el asunto de las lesiones "me afecta tanto en mi carrera como que me afecta por mi equipo, Napoli, porque ellos son los que me pagan”.

Además de las lesiones sufridas en los partidos de la selección mexicana, Hirving Chucky Lozano apuntó que “después vino la lesión de Napoli, el Covid que me tocó y fue otro mes y cacho que no jugué, Entré de nuevo sin ritmo, sin entrenar y eso te afecta muchísimo porque no estás al 100 por ciento ni físicamente ni con ritmo de partido".

Las lesiones del Chucky Lozano

Hirving el Chucky Lozano comentó el impacto que han tenido las lesiones sufridas con la selección mexicana en su temporada 2021-22 con el Napoli en la que ha jugado 30 partidos. “Ha sido un tiempo muy difícil porque por la primera lesión que tuve con México en el ojo, no llegué a la pretemporada cinco o seis días antes de empezar el torneo y así lo jugué, sin ritmo, sin nada empecé a jugar y me dieron la oportunidad. Ahora con esto del hombro otro mes y cacho que no jugué nada y otra vez retomar el ritmo de partido, el ritmo físico y todo es complicado, pero acá estamos gracias a Dios".