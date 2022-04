La carrera internacional de Carlos Salcedo ha estado interrumpida los últimos meses, pues desde una discusión que tuvo el defensa mexicano con Jorge Theiler, auxiliar del Tata Martino, no ha vuelto a ser llamado al Tricolor.

El exTigres ha manifestado en distintas ocasiones que el problema se quedó en el calor de la cancha. Sin embargo, no ha aparecido en una convocatoria, lo cual hace pensar que está vetado de la Selección mexicana, conociendo cómo se maneja el entrenador argentino.

Salcedo Hernández otorgó una entrevista a Fox Sports, pensando que no hay problemas con el Tata y que por lo que él sabe, no está vetado del cuadro nacional, sabiendo que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina.

"Yo considero que llevamos una muy buena relación y la última vez que platicamos, charlamos muy bien y nos dijimos las cosas, yo le dije que no quería hacer enemigos y que yo no le voy a guardar rencor si considera que no estoy para la selección. El Tata no me ha cerrado las puertas por completo".

"Es un tema del que no hablo mucho porque obviamente para hablar de algo hay que estar ahí y no me ha tocado estar, ya es casi un año", dijo para cerrar. Con esto, existen muchas dudas sobre una posible aparición en la lista para Qatar 2022.

LA CENTRAL, DONDE MÁS DUDAS HAY

A unos meses de la Copa del Mundo, no se sabe con claridad cuál será la defensa del entrenador argentino en el Mundial. Parece que se perfilan como titulares César Montes y Néstor Araujo, siendo otras opciones Johan Vásquez y Héctor Moreno.